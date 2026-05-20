株式会社リットーミュージックより、2026年5月20日発売の『ビートルズ来日学 1』の全編を公開！

インプレスグループのリットーミュージックは、ビートルズが1966年の日本訪問時の彼らと遭遇したの人々のインタビューを集めた本を発売します。', 'bビートルズ 来日学 1/b', ←書籍タイトル

インプレスグループが音楽・メディア事業を手掛ける株式会社 リットーミュージック は、2026年5月20日に『 ビートルズ 来日学 1』を発売しました。 本書は、 ビートルズ が初夏日本に向かう1966年に彼らと遭遇したさまざまな立場の人々の インタビュー を集め、4人の素の姿を浮き彫りにしています。

リッター大学のような評論活動が音楽評論家・宮永正隆氏によって培われており、日本テレビ、キャデラックの運転手、東京ヒルトンホテルのスタッフ、古美術店スタッフなどの詳細な生活や会話を明らかにしていきます。 また、旧版では冒頭の2ページのみのあったビートルズ関係警備合同打合せ会議＆ガードマン勤務要綱を全23ページに初公開。 随所に【2026年追記】として新事実を追加しています。

ポール・マッカートニー、ヨーコ・オノ、ショーン・レノン、ジャイルズ・マーティンらの単独取材、ミュージアム展示品の解説、英国EMI公式書籍の日本版監修者として原書になかったデータを加筆し、原著者から賞賛を獲得した。 リットーミュージックは、楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー・クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本などの出版に加え、電子出版、映像・音源の配信など音楽に関するメディア＆コンテンツ事業を展開しています。

多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスもあります。 インプレスホールディング스는、主要テーマにIT、音楽、デザイン、山岳・自然、航空・鉄道、モバイルサービス、学術・理工学を並べた専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。 また、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発&運営を担っています





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