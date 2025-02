株式会社ispaceとキング・ファハド石油・鉱物大学が月面探査に関する覚書を締結

株式会社ispaceとサウジアラビアのキング・ファハド石油・鉱物大学(KFUPM)は、将来的な月面探査の機会と能力開発に関する覚書を締結しました。両者は、月面資源開発などをめぐり、共同研究や技術開発を進めていく予定です。

株式会社ispace(東京都中央区、代表取締役:袴田武史、以下ispace)(証券コード9348)は、サウジアラビアのザフラーンにあるキング・ファハド石油・鉱物大学(以下 KFUPM )と将来的な 月面探査 の機会と能力開発に関する検討のため覚書を締結したことを発表しましたので、お知らせいたします。\ispaceは、日・米・欧の3法人でそれぞれの地域の文化や多様性を活かしながら、1つの統合的なグローバル企業として 宇宙開発 を進めてまいりました。2025 年 1 月15日に日本法人が主導するミッション2の打ち上げを完了、続いて2026年には米国法人が主導するミッション3を順次実行していく計画です。また、2027年には、現在日本で開発中のシリーズ3ランダー(仮称)を用いたミッション4(旧ミッション6)を予定しています。世界中の政府、企業、教育機関からの高まる需要に応えるため、ispaceはミッション3およびそれ以降のミッションのペイロードサービス契約とデータサービスを提供してまいります。\ KFUPM は”Dream Big

&Accomplish“をモットーに掲げ、アラブ地域において第1位の教育機関です。1963年にサウジアラビアで設立され、約1万人の学生と800人以上の教職員が在籍し、質の高い学士および大学院課程の学位プログラムを提供しています。また、KFUPMは最近、15の学際的研究センター(IRC)と、4つの応用研究センター(ARC)、そして3つの共同研究センター(JRC)で構成される研究エコシステムを構築しました。さらに、事業化を加速するためのビジネスインキュベーターや技術アクセラレーターも備えています。KFUPMは地域社会と人類ヘの貢献を目標とした、Research to Market戦略を推進しています。KFUPMには、航空宇宙学際研究センター(IRC-ASE)があり、宇宙開発の主要技術の開発、ナノ衛星技術、宇宙データ解析、深宇宙技術(探査車など)、宇宙材料開発の分野における能力の向上を図り、KFUPMとサウジアラビアを世界の宇宙開発競争の舞台に上げるための「New Space Leadership」ミッションを支援しています。IRC-ASEが初めて自社開発したナノ衛星は、地球観測と技術実証のため、2027年に打ち上げ予定です。\詳細については、 「Expand our planet. Expand our future. ~人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界へ~」をビジョンに掲げ、月面資源開発に取り組んでいる宇宙スタートアップ企業。日本、ルクセンブルク、アメリカの3拠点で活動し、現在約300名のスタッフが在籍。2010年に設立し、Google Lunar XPRIZEレースの最終選考に残った5チームのうちの1チームである「HAKUTO」を運営した。月への高頻度かつ低コストの輸送サービスを提供することを目的とした小型のランダー(月着陸船)と、月探査用のローバー(月面探査車)を開発。民間企業が月でビジネスを行うためのゲートウェイとなることを目指し、月市場への参入をサポートするための月データビジネスコンセプトの立ち上げも行う。2022年12月11日には SpaceXのFalcon 9を使用し、同社初となるミッション1のランダーの打ち上げを完了。続くミッション2は2025年1月15日に打上げを完了し、ミッション3は2026年、ミッション4(旧ミッション6)は2027年に打ち上げを行う予定





