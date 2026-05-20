株式会社ゴールドウイン SEA最高評価に合格！サプライヤー共創環境活動推進

株式会社ゴールドウインは、環境活動に関する情報開示を推進するCDPより、2025年度のサプライヤー・エンゲージメント評価において最高評価のサプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定されました。また、中長期ビジョン"PLAY EARTH 2030"で掲げた環境におけるサステナビリティの中期・長期の目標設定を財務目標としており、環境改善や取り組みの推進を図っており、循環型社会をめざしています。

株式会社ゴールドウイン は環境活動に関する情報開示を推進する国際的な非営利団体 CDP より、2025年度の サプライヤー・エンゲージメント評価 （SEA）において最高評価の サプライヤー・エンゲージメント・リーダー に選定されました。

SEAは企業のサプライチェーン全体における気候変動課題に対して温室効果ガス排出量削減や気候変動リスクへの対応を効果的にサプライヤーと協働しているを評価するもので、最高評価を獲得した企業がサプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定されます。 当社は石油由来資源に依存しない素材開発の一環として共同で植物由来バイオマスを原料とする"Brewed Protein"繊維を用いた製品開発をし、その展開の拡大に向けて素材メーカーやサプライチェーンとの共創体制を構築しています。

また一部製品において原材料調達から廃棄に至る製品ライフサイクル全体のカーボンフットプリントを算出し、温室効果ガス排出量の"見える化"を実施しています。 サプライヤーと連携したサプライチェーン全体の環境負荷低減に向けた取り組みも段階的に進めています。 CDPは2000年に設立され、英国に本部を置く国際的な環境非営利組織で、企業や自治体の環境に関する情報開示を促進しています。 評価プロセスは気候変動に関する情報開示の枠組みであるTCFDにも準拠しており、企業の環境活動評価のグローバルスタンダードとして広く認知されています。

当社は長期ビジョン"PLAY EARTH 2030"の中で環境におけるサステナビリティを掲げ、中期・長期の目標設定と環境改善に向けた取り組みを進めています





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