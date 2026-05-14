株式会社IVRyがオフィスを拡張：AIで働く常識を塗り替え、Work is Funを体現する空間へ

IVRyは、社風である挑戦心とオープンな文化を具現化するため、オフィスの拡張を実施しました。独立型ボルダリングウォールの設置やAI受付の導入、可変性のあるワークスペースなどを通じて、メンバーが当事者として最大限に能力を発揮し、働くことの楽しさを追求できる環境を整備しています。

株式会社IVRyは、このたび事業の急成長に伴い、さらなる挑戦と創造性を加速させるためのオフィス拡張を実施いたしました。 私たちが今回、単なる面積の拡大ではなく、空間設計に徹底的にこだわった理由は、物理的な環境がそこで働く人々の思考や行動、そして組織文化に決定的な影響を与えると考えているからです。

新オフィスの中心に据えられたのは、驚くべきことに独立型のボルダリングウォールです。 四方どこからでも壁に挑むことができるこの構造は、単なるリフレッシュ設備ではありません。 それは、困難な課題に直面した際に遊び心を持ってアプローチし、自らの力で乗り越えていくという当社のカルチャーを象徴しています。 また、私たちのValueの一つである Beyond the Wall（想像を超え、あらゆる壁を超えよう）という精神を、視覚的かつ体験的に体現したものです。

休憩時間にふと壁に登ることで、凝り固まった思考が解きほぐされるだけでなく、登っているメンバーを応援したり、攻略法を話し合ったりすることで、部署の垣根を超えた自然なコミュニケーションが生まれています。 普段の業務では接点の少ないメンバー同士が、一つの壁という共通の目標に向き合うことで、予期せぬアイデアが生まれるセレンディピティを創出する場となっています。 また、私たちは組織としての透明性を極めて重視しています。

法令や機密保持契約に基づく秘匿情報は厳格に管理しつつも、それ以外の会社の方針や重要な意思決定プロセスについては、職能や役職による情報の非対称性が存在しない状態を目指しています。 経営会議の議事録を含め、あらゆる情報を社内にオープンに公開することで、すべてのメンバーが単なる組織の参加者ではなく、経営の一翼を担う当事者として課題に向き合える土壌を整えてきました。 このオープンな情報環境という精神的な土台を、物理的な空間にも落とし込んだのが、可変性を持たせたワークスペースです。

可動式の棚を用いて緩やかに仕切られたこの空間は、プロジェクトの進捗状況やチームの編成、その日のタスクの性質に応じて、メンバーが自由自在にレイアウトを変更することができます。 集中して個人のタスクに取り組む時間と、チームで激しく議論を交わす時間の切り替えをスムーズに行うことで、AIという変化の激しい領域で戦うための機動力と柔軟性を担保しています。 環境を自らコントロールできるという感覚は、自律的に働くプロフェッショナルにとって不可欠な要素であり、それが結果としてアウトプットの質を向上させると確信しています。

さらに、自社プロダクトであるAI電話自動応答サービス アイブリー をエントランスの受付電話に導入しました。 来訪者が電話をかけた瞬間から、用件のヒアリングから担当者へのスムーズな取り次ぎまでをAIが自動で完結させます。 これは単なる効率化のためではなく、自社プロダクトをオフィスの顔として活用することで、訪れた方々にIVRyが提供する世界観とテクノロジーの可能性をダイレクトに体感していただくためです。 自らが最高のユーザーであるという視点を持ち、プロダクトの改善サイクルを高速に回すための設計となっています。

また、フラットで活発な対話こそがイノベーションの源泉であるという信念から、本格的なカウンターキッチンを新設しました。 ここは単に食事や休憩をする場所ではなく、社内コミュニケーションの最重要拠点であり、同時に社外のパートナーやゲストを招いたイベントや交流会を開催するオープンなラウンジとしても機能します。 キッチンの壁面に描かれたアートワークには、IVRyを通じてお客様が抱える課題を可能性へと転換し、対話という人間本来のコミュニケーションから豊かな価値を創出していくという私たちのビジョンが込められています。

これらの価値が循環し、社会全体に Work is Fun という概念が広がっていく未来を表現しました。 サービスリリースから約6年で累計60,000アカウントという大きな節目を迎えたことは、私たちにとって誇るべき実績ですが、同時にこれはまだ通過点に過ぎません。 私たちが真に目指しているのは、Visionに掲げている通り、働くことは、楽しいという感覚が社会の当たり前になる世界を創ることです。 しかし、その理想を実現するまでの道のりには、依然として数多くの高い壁が立ちはだかっています。

AIによる業務効率化が進む中で、人間が本当に価値を感じる仕事とは何かを問い直し、それを実現するためのプロダクト進化とエンタープライズ領域への展開を加速させていかなければなりません。 困難な状況にあっても、チーム全員で楽しみながら、時には遊び心を持って乗り越えられる場所。 そんな熱量あふれる議論が絶えず交わされる拠点こそが、今の私たちには必要でした。 新しくなったこのオフィスで、私たちはAIで働く常識を塗り替えるという大きな挑戦を、誰よりも楽しみながら追求し続けます。

Making Work is Fun a reality. 働くことは、楽しいを常識に変えていく。 この壮大なミッションに向けて、IVRyはこれからも止まることなく突き進んでまいります





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