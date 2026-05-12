株式会社MatrixFlowがクレジットカード決済、銀行振込による申し込みに対応

株式会社MatrixFlowは、ノーコードAIプラットフォーム『MatrixFlow』において、クレジットカード決済および銀行振込による申し込みに対応したことをお知らせしました。この対応により、プラン選択からお支払いまでをオンラインで完結でき、最短即日でAI活用を開始できるようになりました。MatrixFlowは、需要予測や売上予測用に様々なデータを投入して最適なAIアルゴリズムを自動選定できる『AutoFlow（自動機械学習）』や、予測根拠を可視化できる『XAI（説明性AI）』機能が付いています。

株式会社MatrixFlow（本社：東京都台東区、代表取締役：田本 芳文）は、 ノーコードAIプラットフォーム 『MatrixFlow』において、 クレジットカード決済 および 銀行振込 による 申し込み に対応したことをお知らせいたします。 2025年に提供を開始した月額5万円の『ライトプラン』は、需要予測や 売上予測 をはじめとするAI活用を手軽に始められるプランとして、 中小企業 や 個人事業主 を中心に多くのご支持をいただいてまいりました。

一方で、『すぐに使い始めたい』『見積もり・契約書のやり取りを省略したい』というお声を多数いただいておりました。 今回のカード決済対応により、プラン選択からお支払いまでをオンラインで完結でき、最短即日でAI活用を開始できるようになりました。 MatrixFlowは、在庫管理・仕入れ計画・製造計画・売上予測といったビジネスの根幹を支える『需要予測』を中心に、製造業・小売業・サービス業など幅広い業種の企業様にご利用いただいています。

データを投入するだけで最適なAIアルゴリズムを自動選定する『AutoFlow（自動機械学習）』や、予測根拠を可視化する『XAI（説明性AI）』機能により、現場担当者様が自らAIを構築・運用できる点が高く評価されています





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