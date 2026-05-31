株式会社ギフトホールディングス、2029年開業の会員制ラグジュアリーゴルフリゾート「THE SANCTUARY」の収益を活用した新CSRビジョンを発表

株式会社ギフトホールディングスは、2029年開業予定の会員制ラグジュアリーゴルフリゾート「THE SANCTUARY」の事業収益を活用し、保健所での動物殺処分ゼロ活動とALSの研究費・介護費への継続的寄付を柱とする新たなCSRビジョンを発表した。代表取締役の大黒圭太氏は、自らの力では解決できない問題を抱える存在を救うため、人間の都合で命の危機に瀕する動物たちと、過酷な病と闘うALS患者とその家族を支援する決意を表明。過去に多額の負債を抱えるも、その経験を糧に人間的成長を遂げた大黒氏は、事業を通じた社会貢献を人生の後半の目標と位置付けた。総事業費170億円を投じるTHE SANCTUARYは、世界最高峰のサービスを提供する完全統合型会員制ゴルフリゾートとして2029年開業を目指し、2031年の東京プロマーケット上場を視野に入れる。本プロジェクトは地域経済活性化や雇用創出といった経済的価値の提供に加え、収益を通じて社会課題解決に貢献するソーシャルビジネスとしての側面も併せ持つ。

2026年5月31日、株式会社 ギフトホールディングス （本社：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役： 大黒圭太 ）は、2029年開業予定の会員制ラグジュアリーゴルフリゾート「 THE SANCTUARY （ザ・サンクチュアリ）」の事業収益を活用した、新たな CSR （企業の社会的責任）ビジョンを発表いたしました。

この発表では、代表取締役の大黒圭太氏が、「自分自身では解決できない問題を抱える存在のために動く」という強い信念のもと、THE SANCTUARYの収益の一部を「保健所での動物殺処分ゼロに向けた活動」および「ALS（筋萎縮性側索硬化症）の研究費・介護費」へ継続的に寄付していく方針を決定したことが明らかになりました。 世の中には様々な悩みや課題が存在しますが、その多くは人間であれば自らの力で解決の糸口を見つけることが可能です。 しかし、社会には「誰かが動かなければ、決して解決できない問題」が存在します。

大黒氏は、自らの力ではどうすることもできない状況に置かれた「命」を守るため、以下の2つのミッションに注力します。 動物たちは、自ら声を上げることも、自らの力で環境を変えることもできません。 人間の都合によって命の危機に瀕している動物たちを救うためには、人間の中の誰かが行動を起こすしかありません。 ギフトホールディングスは、罪のない動物たちの命を守り、殺処分ゼロを実現するために活動する団体へ継続的な支援を行います。

ALSは、運動神経系が徐々に障害され、やがて自力で動くことも話すこともできなくなる難病です。 自らの意思を伝える手段を奪われ、自分自身で問題を解決できなくなる恐怖は計り知れません。 大黒氏は、この過酷な病と闘う患者様とそのご家族の負担を少しでも軽減し、根本的な治療法の確立を後押しするため、ALSの研究費および介護費への寄付を実施いたします。

また、大黒氏は自身の人生経験についても言及し、「私、大黒圭太の人生を振り返ると、決して褒められるような人生ではありませんでした。10年前には負債50億円を抱え、数知れず多くの方々にご迷惑をおかけしてきたかと思います。 世間から見れば、立派と言える人生ではありませんでした。 しかしながら、その負債が私を大きく成長させたとも思っています。 人の苦しみがよく理解できるようになりましたし、その分優しくなれました。

メンタルの強化、法的知識、前を向く心──そういった経験を通じて、人生の財産ができたと思っています。 こうして自分自身で何とかできる五体満足である事に、まずは感謝しなければならないと思っています。 今あるものに目を向ければ、自分に置かれた環境がどうであったとしても、人は考え方次第で幸せになれます。 世の中には、どうしても自分自身ではどうにもできない問題があります。

それが動物の殺処分であり、ALSで動けなくなっていく方々の苦しみだと思っています。 人生の後半は、しっかりと事業で収益を出し、この地球に貢献していきます」と述べ、過去の苦難を糧に社会貢献を目指す決意を語りました。 THE SANCTUARYは、総事業費170億円を投じて開発が進められている日本の完全統合型会員制ゴルフリゾートです。

全組マンツーマンキャディ制、ミシュラン級ダイニング、1泊30万円のプレジデンシャルスイートなど、世界最高峰のサービスを提供します。2029年の開業を目指し、2031年には東京プロマーケットへの上場を視野に入れています。 本プロジェクトは、地域経済の活性化や雇用創出といった経済的価値の提供にとどまらず、その収益を通じて社会課題の解決に貢献する「ソーシャルビジネス」としての側面も持ち合わせています





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