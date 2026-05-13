株式会社セガ、NGSで新ACスクラッチ「ゴシックエレガンス」追加などアップデート実施

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS）にて、新たなACスクラッチ"ゴシックエレガンス"の追加をはじめとするアップデートを、2026年5月13日（水）に実施しました。この更新では、スタンプや注目のアクセサリーのほか、貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー"ブルーミィアート","ブルームヘリオ"や新たなアクセサリー"シニスターウルフェンマスク"が手に入るほか、『ファンタシースターオンライン2』に登場した"ドラコ"の『NGS』仕様となる"マグフォルム/レドラコ"が登場しますので、逃さず入手しましょう。配信期間：2026年5月13日（水）メンテナンス後〜6月3日（水）メンテナンス開始まで過去に『NGS』で配信されたSGスクラッチ景品やプリセット強化に役立つ消費アイテムに加えて、エイプリルフール企画"にゃんたしーすたー"と連動した新規ヘアスタイル"プリンセヴィーニャスヘアー"や、待機モーション"にゃんたしーすたー2"などを入手することができます。

株式会社セガは、好評サービス中の『 PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、 NGS ）にて、新たなACスクラッチ「 ゴシックエレガンス 」の追加をはじめとするアップデートを、2026年5月13日（水）に実施しました。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、"マイショップ出店3日"や"SGスクラッチ景品交換券"など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。 さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー"ブルーミィアート","ブルームヘリオ"や新たなアクセサリー"シニスターウルフェンマスク"が手に入るほか、『ファンタシースターオンライン2』に登場した"ドラコ"の『NGS』仕様となる"マグフォルム/レドラコ"が登場しますので、逃さず入手しましょう。

配信期間：2026年5月13日（水）メンテナンス後〜6月3日（水）メンテナンス開始まで過去に『NGS』で配信されたSGスクラッチ景品やプリセット強化に役立つ消費アイテムに加えて、エイプリルフール企画"にゃんたしーすたー"と連動した新規ヘアスタイル"プリンセヴィーニャスヘアー"や、待機モーション"にゃんたしーすたー2"などを入手することができます





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