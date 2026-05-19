株式会社Sincereから、Pokeno Whisky Co.のニュージーランド生まれのシングルモルトウイスキー日本発売

株式会社Sincereはニュージーランド北島のPokeno Whisky Co.のシングルモルトウイスキーを日本市場に向け本格展開することをお知らせしました。Pokenoは家族経営の独立蒸留所で、ニュージーランド北島北部の湿潤な谷間に位置し、火山性の丘陵群に囲まれた環境に建てられています。ニュージーランド唯一の樽製造所（クーパレッジ）を持つことでも有名です。Pokenoのシングルモルトウイスキーは90時間という長い発酵期間を経ており、銅製ポットスチルによる二重蒸留によって、最大限の還流を促しています。供給される樽は最高級の中で使用しており、その独特の焼酎作り方や世界初のニュージーランド固有樹木「トタラ」材を使用した樽の製造など、革新的な製品を多く持っています。

株式会社 Sincere は ニュージーランド 北島の火山丘陵に囲まれた豊かな谷間に佇む独立系クラフト蒸留所 Pokeno Whisky Co.の シングルモルトウイスキー を2026年より日本市場に向け本格展開することをお知らせします。

Pokenoはマット・ジョンズとセリーン・ジョンズ夫妻によって設立された家族経営の独立蒸留所で、ニュージーランド北島北部の湿潤な谷間に位置し、火山性の丘陵群に囲まれた環境に建てられています。 ボトリングを含む全工程を自社蒸留所で行い、ニュージーランド唯一の樽製造所（クーパレッジ）を蒸留所敷地内に有しています。 90時間という極めて長い発酵期間によりウイスキーの豊かな果実味を引き出しており、銅製ポットスチルによる驚異的にゆっくりとした二重蒸留で最大限の還流を促しています。

この独特の蒸留法により、甘さとコクのバランスが取れており、やわらかいなめらかさがあります。 また、最高級の樽のみを使用しており、熟成を加速させるため樽は1回のみの使用としています。 世界初のニュージーランド固有樹木「トタラ」材を使用した樽の製造にも成功し、その革新的な製品が高い評価を受けています。

今回の日本発売となるのはコアレンジより【オリジン】と【ディスカバリー】、スペシャルリリースである【アルケミー】、そして最も革新的で創造性豊かなシングルモルトのみが選ばれた、数量限定生産のエクスプロレーションシリーズより【トタラカスク】、【ウィンターモルト】の5種類です。 ファーストフィル・バーボン樽のみで熟成された、ポケノの原点にして定番の1本。 Pokenoの【トタラカスク】は、香ばしいバニラビーンズと甘いバタースコッチ、柑橘の香り、クリーミーなトフィーとキャラメリゼしたバナナのほのかな香りが甘く複雑で余韻の長い後味を紡ぎ出しています。





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sincere Pokeno ニュージーランド シングルモルトウイスキー 独立蒸留所 Jp.Nttdnscf.Js

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ストップモーション時代劇『HIDARI』主演声優にキアヌ・リーブスが決定！Whatever Co.のプレスリリース（2026年5月17日 18時30分）ストップモーション時代劇『HIDARI』主演声優にキアヌ・リーブスが決定！

Read more »

【TIFFANY & CO.】岸井ゆきの、第79回カンヌ国際映画祭 出演作『すべて真夜中の恋人たち』公式上映にてティファニーを纏い登場ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インクのプレスリリース（2026年5月18日 14時00分）【TIFFANY & CO.】岸井ゆきの、第79回カンヌ国際映画祭 出演作『すべて真夜中の恋人たち』公式上映にてティファニーを纏い登場

Read more »

Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載した、革新的な水拭きを実現するフラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売Beijing Roborock Technology Co., Ltd.のプレスリリース（2026年5月18日 15時30分）Roborock、伸縮式ソニックモップと高度なナビゲーション技術を搭載した、革新的な水拭きを実現するフラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic」を発売

Read more »

Roborock、最大8.8cmの段差を乗り越え、3万6,000Paの吸引力を誇る次世代ロボット掃除機「Saros 20」を発売Beijing Roborock Technology Co., Ltd.のプレスリリース（2026年5月18日 15時30分）Roborock、最大8.8cmの段差を乗り越え、3万6,000Paの吸引力を誇る次世代ロボット掃除機「Saros 20」を発売

Read more »

パウダールームJP、ショート動画消費トレンドに合わせInstagramリールコンテンツの運営を強化PAWCOMPANY Co.のプレスリリース（2026年5月18日 16時33分）パウダールームJP、ショート動画消費トレンドに合わせInstagramリールコンテンツの運営を強化

Read more »

画質も滑らかさも欲しい人に！180Hz・1msのBenQ製27型WQHDゲーミングディスプレーが21％オフ！Amazon.co.jpにて、BenQの27型WQHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271Q」が販売中だ。参考価格は5万4876円だが、タイムセールにより21％オフの4万3470円で購入できる（5月18日時点）。

Read more »