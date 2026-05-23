株式会社ノートンライフロックが「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026」第7戦『Norton Next Generation Tournament』に協賛

株式会社ノートンライフロックは、2026年5月26日（火）に成田ゴルフ倶楽部（千葉県）で開催される『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー2026』第7戦『Norton Next Generation Tournament』に協賛いたします。本大会は、賞金総額200万円、優勝賞金50万円、出場予定人数48名で開催される予定であり、次世代を担う若手女子ゴルファーが真剣勝負に挑む大会です。

株式会社 ノートンライフロック は、2026年5月26日（火）に 成田ゴルフ倶楽部 （ 千葉県 ）で開催される『 マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー 2026』第7戦『 Norton Next Generation Tournament 』に協賛いたします。

本大会は、賞金総額200万円、優勝賞金50万円、出場予定人数48名で開催される予定であり、次世代を担う若手女子ゴルファーが真剣勝負に挑む大会です。 『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』は、将来ツアープロとして活躍を目指す若手女子ゴルファーに、真剣勝負の場を提供することを目的に発足したツアーです。 同ツアーは2019年に初開催され、若手女子ゴルファーの登竜門として、次世代選手の育成と挑戦の場を提供してきました。

第7戦となる『Norton Next Generation Tournament』には、シード選手や予選会を勝ち抜いた48名の選手が出場予定です。 千葉県の成田ゴルフ倶楽部を舞台に、次世代を担う選手たちが自らの可能性を広げる真剣勝負に挑みます。 今回の協賛は、昨年の第9戦に続いて2年目となります。 未来に向かって挑戦を続ける若手女子ゴルファーの姿勢と、すべての人が安心して前に進めるデジタル環境の実現を目指すノートンのブランド姿勢が重なることから実施するものです。 ノートンは本大会への協賛を通じて、次世代を担う選手たちの挑戦を応援してまいります





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