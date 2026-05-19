株式会社マルニ木工が大阪で開催する"kupu sauna"の展示会とイベント情報

株式会社マルニ木工は、昨秋発表した国産針葉樹活用の新たな取り組み"kupu sauna"の大阪展を、Osaka Art & Design 2026に合わせてmaruni osakaにて開催いたします。 "kupu sauna"は、マルニ木工が100年近くにわたり培ってきた木工家具づくりの技術と審美眼を活かし、プロダクトデザイナー熊野亘氏、国産サウナの先駆者であるONE SAUNAとともに開発した新たなプロダクトです。 "kupu"とはフィンランド語で"ドーム"や"覆うもの"を意味し、その名の通り、人をやさしく包み込むハーフドーム型のフォルムを特徴としています。素材には、香りや手触りに優れた国産の吉野檜を採用。伝統的なバレルサウナを現代的に再解釈し、熱と蒸気の心地よい循環、空間に調和する佇まい、家具のように細部まで丁寧に設計された使い心地を追求しました。 東京でのお披露目を経て、このたび大阪でも"kupu sauna"を実際にご覧いただける機会を設けます。木の香りや質感、構造の美しさ、空間に置かれたときの存在感を通して、家具メーカーならではの視点から生まれたサウナの新しい在り方をご体感ください。 大阪の街を巡りながら多彩なアートやデザインに触れる周遊型エリアイベント"Osaka Art & Design 2026"に参加いたします。

株式会社マルニ木工 は、昨秋発表した国産針葉樹活用の新たな取り組み" kupu sauna "の 大阪展 を、 Osaka Art & Design 2026 に合わせてmaruni osakaにて開催いたします。

"kupu sauna"は、マルニ木工が100年近くにわたり培ってきた木工家具づくりの技術と審美眼を活かし、プロダクトデザイナー熊野亘氏、国産サウナの先駆者であるONE SAUNAとともに開発した新たなプロダクトです。 "kupu"とはフィンランド語で"ドーム"や"覆うもの"を意味し、その名の通り、人をやさしく包み込むハーフドーム型のフォルムを特徴としています。 素材には、香りや手触りに優れた国産の吉野檜を採用。

伝統的なバレルサウナを現代的に再解釈し、熱と蒸気の心地よい循環、空間に調和する佇まい、家具のように細部まで丁寧に設計された使い心地を追求しました。 東京でのお披露目を経て、このたび大阪でも"kupu sauna"を実際にご覧いただける機会を設けます。 木の香りや質感、構造の美しさ、空間に置かれたときの存在感を通して、家具メーカーならではの視点から生まれたサウナの新しい在り方をご体感ください。 大阪の街を巡りながら多彩なアートやデザインに触れる周遊型エリアイベント"Osaka Art & Design 2026"に参加いたします





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株式会社マルニ木工 Kupu Sauna 大阪展 Osaka Art & Design 2026 周遊型エリアイベント

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