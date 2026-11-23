株式会社JINとYOOUグループは、相談支援業務の効率化を目指すAI活用サービスの開発と提供を開始しました。既存のExcel様式への対応や、データ暗号化、権限管理などの安全対策を徹底し、CareTEX東京'26にて実演を行います。

自治体の指定様式や事業所独自の様式をお使いの場合は、導入時にExcelファイルをお預かりします。 項目や欄の並びを確認し、対応可否や費用、期間を個別にご案内します。 過去にExcelで作成した記録も取り込めます。

面談音声や文字起こし、作成した書類は、事業所ごとに異なる鍵で暗号化して保存します。 記録にアクセスできる職員とその権限は、事業所ごとに設定できます。 外部のAIサービスに送るデータと送信先はアプリ内に明示し、委託先での処理は、契約と設定により記録作成に必要な範囲に限っています。

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開発の出発点は、福岡県飯塚市の相談支援の現場でした。2026年4月から、株式会社JIN（YOOUグループ）が運営する相談支援センターLeadの専門員に、日々の面談や書類作成の進め方を聞き、寄せられた意見を開発に反映してきました。9月24日には、福祉の現場でのAI活用に両社で取り組むことを発表しました。11月13日には飯塚・嘉麻・桂川合同相談支援部会で「安全なAI活用とよかぱっぱ！ による相談支援業務の効率化」をテーマに講演し、面談データの取り扱いと、録音から下書きを作る流れを紹介しました。

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東京ビッグサイトで開催されるCareTEX東京’26【冬】の障害福祉サービス展に出展します。 会場では、スマートフォンで録音した面談がどのような下書きになるかをご覧いただけます。 専門員が内容を確認し、修正してExcelに出力するまでを実演します。