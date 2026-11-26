代表取締役塩谷陽が社員とともに仕事観や会社の日常を発信。Instagram公式アカウントで視聴可能。視聴者からの質問にも回答する本音の人事面談をテーマとした番組

「 本音の人事面談 」をテーマに、仕事観や会社の日常を発信。 視聴者からの質問にも回答 株式会社 CARASU （本社：東京都港区、代表取締役：塩谷 陽）は、2026年11月1日、 ビデオポッドキャスト 「THE CARASU CLUB（カラスクラブ）」の配信を開始しました。

恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3に「ヒロ」として出演した代表取締役の塩谷陽（HIRO）が、社員とともに仕事や会社、人との関わり方について率直に語ります。 番組はInstagramの公式アカウント「@carasu_club」で視聴できます。

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「THE CARASU CLUB」は、代表と社員が立場を越えて語り合うビデオポッドキャストです。 掲げるテーマは「本音の人事面談」。 仕事に向き合ううえで大切にしていることや、社内での出来事、普段は表に出しにくい思いも、飾らない会話の中で伝えていきます。 会社紹介の文章や募集要項からは、事業内容や働く条件を知ることができます。