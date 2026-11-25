MODE-1 PARTNERSが2026年11月25日に開校する実践スクール「AXONE.」について、AIエージェントを活用した業務効率化の仕組みとカリキュラムの詳細を解説します。

株式会社 MODE-1 PARTNERS は、人工知能（AI）技術を実務へ直接組み込むための実践型スクール「 AXONE.（エーエックスワン）」を2026年11月25日に開校することを発表した。このスクールは、単なるツールの操作法を超え、集客、営業、業務開発といった複数の部門に跨る AIエージェント を連携させる「 AIオフィス 」の構築方法を学ぶことを主眼としている。

代表の岩世祐生氏をトップに据える同社は、受講者が自社の業務課題や顧客からの問い合わせに対し、具体的な仕組みの設計、構築、導入、さらなる改善サイクルを回す能力を養うことを目指している。講義セッションと実際のスキル習得、そして実務への適用レビューという三段構えの学習プロセスを通じて、学んだ知識を確実にビジネス成果につなげる支援体制を整えている。

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業務プロセスのAI再設計とスキルの具体化

AXONE.のカリキュラムの中核は、AIエージェントが活用できる形へ業務の手順を「AI Agent Skills」として再構築する実践的な訓練にある。AIを既存の業務フローに埋め込む際には、対象となる仕事の全容を理解し、必要な情報や手順を明確に整理することが不可欠となる。受講者は、どの範囲の業務をAIに委譲し、どの段階で人間が事実確認や承認を行い、次の工程へ引き継ぐ条件をどう設定するかといった詳細な設計図を作成する訓練を行う。

特に未経験者に対しては、選定した分野における仕事の基礎知識から始まり、具体的な提案の仕方、案件の獲得方法、そして納品までの一連のプロセスを体系的に学ぶコースも用意されている。これにより、技術的な知識が浅い状態からでも、AIを活用したビジネスモデルを構築するための基礎体力と実践的なノウハウを身につけることが可能となる。

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AIエージェント連携によるAIオフィスの構築

AXONE.において定義される「AIオフィス」とは、マーケティング、営業、顧客対応、管理といった多岐にわたる業務領域において、人間とAIエージェントがそれぞれの担当を明確にし、仕事のながれをシームレスに接続する仕組みを指す。例えば、営業準備の段階では、相手先の企業情報や顧客からの相談内容、加えて自社サービスの詳細なデータをAIが分析し、課題の仮説や確認すべき質問、提案の方向性を自動的に整理する。

この整理されたデータを基に、人間の営業担当者はAIが提示した情報と実際の事実を区別し、内容を微調整することで精度の高い商談資料やアプローチ計画を作成する。このように、AIによる下準備の効率化と人間の高度な判断力を組み合わせることで、従来の業務フローを大幅に最適化し、生産性の向上を実現する新たな業務標準を確立することを目指している。

受講生の実務適用と今後の展開予定

受講生は、自身の在籍する企業や顧客が抱える具体的な課題を題材として選択し、それがAXONE.での学習プロセスに直結するよう設計されている。講義で学んだ理論に加え、構築支援AIの機能活用や講師陣による個別のレビューを受けることで、画一的な知識の暗記ではなく、その組織や個人の状況に最適化されたAI活用戦略を策定する能力を養う。2026年11月25日の開校に向け、実践的なカリキュラムが既に完成しており、即戦力となる人材の育成が期待されている。