株式会社DONUTS releases new theme for ‘Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝설’ in 'タテドラ'

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株式会社DONUTSが開発および運営する縦型ショートドラマアプリ『タテドラ』が、現在のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』の新テーマを配布開始いたします。

新テーマは‘未解決逃亡犯〜レッド・ノーティスを追え！ 〜’(全15話)で、配信開始日は2026年5月22日(金)19:00です。 本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。 チャンネル登録者数100万超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、‘タテドラ’でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。

このアプリにおける関連動画の総視聴回数は、400万回を超え、2026年2月10日(火)には書籍も発売中です。 都市伝説は、誰もが知る‘表の話’ですが、まだ表に出ていない‘裏話’も存在します。 そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。 Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、『そんなは信じられない』と思った人も多いでしょう。 振り返ってみてください。 その言葉、意外と‘嘘じゃない’と思いませんか





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