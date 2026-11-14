株式会社Uravation、方言変換ツールの利用統計を公開

生成AI開発の株式会社Uravationが無料公開する方言変換ツールの利用データを発表。関西弁が78%を占め、21時台の利用が最も多く、PR告知後の利用増が顕著です。

生成AI の研修・コンサルティング・開発を手掛ける株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐藤 傑）は、自社ウェブサイト上で無料公開している 方言変換ツール の利用状況に関する詳細な集計結果を2026年11月14日に公表した。同社は、標準語の文章を指定された3種類の方言に変換できる「 方言変換ツール 」を通じて、ユーザーの行動パターンや利用実態を分析し、そのデータを社会に開示する取り組みを続けている。

変換実績と時間帯による利用傾向

株式会社Uravationが公開したデータによれば、2026年10月13日から11月1日までの20日間で、方言変換ツールで完了した変換回数の合計は1,376回であった。この期間の1日平均変換回数は68.8回となった。時間帯別に分析すると、日本時間の21時台が113回（全体の8.2%）で最も多く、次に11時台の107回（7.8%）が続いた。3時間ごとに区分けして集計すると、21時台から23時台にかけての時間帯が全体の21.1%を占め、最も高い利用率を示した。これに対し、9時台から11時台の時間帯は17.8%であった。なお、ツールの公開告知以前の15日間に限って見ると、最も利用が多かったのは11時台であり、平日の9時台から17時台の合計が40.2%を占めていた。

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方言別の利用割合とPR効果の顕著さ

20日間の総変換回数を方言別に内訳すると、関西弁が1,073回（78.0%）、京都弁が213回（15.5%）、博多弁が90回（6.5%）であった。これは、それぞれのページへの訪問者数にも左右されるため、単純な方言の人気順位を意味するものではないと同社は注意を促している。IPアドレスをハッシュ化した値による端末・回線の数（394件）で分析した場合でも、関西弁の利用が322回（81.7%）と圧倒的に多く、京都弁が84回（21.3%）、博多弁が40回（10.2%）という傾向は同様の結果となった。2種類以上の方言を混合して使った利用は42回（10.7%）だった。また、2026年10月28日17時にPR TIMESで公開告知が行われた後の4日間（10月29日から11月1日）の変換回数は1日平均163.5回となり、告知前の15日間の日平均44.3回の約3.7倍に急増した。告知後の4日間の合計変換回数は677回で、20日間全体の49.2%を占めるほど大きな影響を与えた。

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入力文字数とユーザーの継続利用実態

1回の変換における入力文章の文字数は、中央値が15文字だった。10文字以内の入力が33.1%、11文字から20文字以内が入力で28.4%を占め、合わせて61.6%が20文字以内という結果となった。100文字を超える長い文章の変換は5.3%にとどまった。方言別に入力文字数の中央値を見ると、関西弁は16文字、京都弁は13文字、博多弁は18文字であり、京都弁では75.1%が20文字以内という短い文での利用傾向が強かった。また、端末・回線の識別番号ごとに利用回数を数えると、394件のうち1回だけの利用が208件（52.8%）、2回以上の利用が186件（47.2%）であった。2回から5回の利用が30.7%、6回から10回が10.4%、11回以上が6.1%で、平均利用回数は3.5回だった。変換回数の多い上位10の端末・回線が全体の21.0%を占めていたものの、これを除外しても方言の割合の差は2.3ポイント以内であり、統計的な偏りは限定的である。

ツールの仕組みと今後の活用展望

株式会社Uravationの「方言変換ツール」は、標準語の文章を2文字から400文字の範囲で貼り付けると、その地域で現在日常的に使われている言い方と、昔ながらの表現を取り入れた方言らしさを強めた表現の2通りを同時に提示する。変換に使用された方言の用語とその意味も併せて表示され、人名・数字・日付は変更せずに、言い回しだけを方言へと書き換える機能を提供している。登録は不要で無料で利用でき、入力した文章そのものは保存されないため、プライバシー保護が徹底されている。同社は、短い一文を入力して2つのバリエーションを確認する使い方が多いと分析しており、AIを活用した文章の言い換えは、企業への案内状や社内メッセージなど、ビジネス文書の作成にも活用できる可能性を示唆している。一方で、方言は地域や世代、シーンによって使い分けが必要なため、不特定多数が読む文章に使用する際は、その地域住民による確認を推奨している。同社は、今後も無料ツールの利用実態を定期的かつ透明性高く集計し、公開していく方針である。