株式会社システナは、StrongKeyやIDYなどグループ企業を活用し、セキュリティ対策の支援メニュー「Systena Secure-Link」を体系的に展開すると発表した。

株式会社システナ は、企業における情報保護と事業の継続性を確保するため、部門およびグループ間の連携を強化した新たなセキュリティ対策支援メニューを体系化した。

この取り組みにより、お客様の具体的な課題に対応して、体制整備、システム構築、開発、運用を担う各部門が連携し、最適な対策の提案と実行を行う体制が整えられる。

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NIST基準に基づく包括的セキュリティ支援

株式会社システナが展開する「Systena Secure-Link」は、リスクの可視化から対策の導入、運用までを一貫して支援するサービスである。

この支援は、米国の国立標準技術研究所が定めたサイバーセキュリティフレームワーク「NIST CSF 2.0」に基づいて設計されている。

具体的には、統治、特定、防御、検知、対応、復旧の各領域において、企業が必要とする対策と優先順位を明確にする。

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その後、それぞれの課題や業務環境に合わせて、製品やシステムの導入支援、運用ルールの整備、そして人材教育を包括的に支援する。

日常の監視活動やインシデント発生時の初動対応、さらなる復旧に向けた準備を含む体制づくりも支援対象に含まれる。

グループ企業技術を活用した高度な保護

株式会社システナは、米国グループ会社であるStrongKey, Inc.が提供する「STSP」の技術を最大限に活用する。

STSPは「StrongKey Tellaro Security Platform」と呼ばれ、認証および暗号化技術において高い評価を得ている。

株式会社システナは既存システムとの連携や利用環境の整備を担当し、StrongKeyの技術を顧客の業務環境に適合させて導入・運用する。

また、株式会社IDYの技術と知見も積極的に取り入れる。

株式会社IDYは2026年11月12日に「AIによる大量自動攻撃から守る、閉域セルラー構成」という技術レポートを公開した。

このレポートは公的機関の公開資料を参照し、従来のVPN構成が抱える課題と、閉域セルラー構成およびIDY製品の優位性を整理している。

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これにより、通信面における対策も含め、顧客のシステム構成や運用実態に合わせた提案が可能になる。

サプライチェーンとAI活用環境の強化

今後は、これらの取り組みを企業だけでなく、その取引先や委託先を含むサプライチェーン全体の情報保護へと拡大させる予定である。

顧客の管理環境内で動作するローカルLLMや業務アプリケーションの開発においても、扱う情報や利用権限に応じた保護機制を設ける。

これにより、企業が安心してAIを業務に活用できる環境の整備が進められる。

これらの取り組みの一部は、2026年11月25日から27日まで愛知県国際展示場で開催される「第9回［名古屋］オートモーティブ ワールド」の当社ブースで披露される。

会場ではSTSPと「Systena Secure-Link」のほか、Supermicro社製サーバーの実機を用いたローカルLLMの構築手法や活用方法が案内される。

代表取締役会長の逸見 愛親は、システム構築から運用までの経験とグループ企業の専門性を活かし、顧客のセキュリティ継続的な改善を支援し続ける方針を示した。