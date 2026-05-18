株式会社イーカムグループは、洗練されたデザインと高い機能性で珍しく早く完売となった、MLB（メジャーリーグベースボール）公式ライセンス商品『ロサンゼルス・ドジャース シボ生地ミニトートバッグ』を５月上旬より再販した。イーカムグループは世界を代表するブランドとのossiライセンス契約を行い、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカー。高品質な商品を迅速でお客様の元へお届けすることが可能な自社の研究開発により、同商品は世界を問わず好みになり、大変好評でした。

株式会社イーカムグループ （以下イーカムグループ、東京都渋谷区神宮前、福岡本社：福岡市、代表取締役：増に次）は、洗練された デザイン と高い 機能性 で珍しく早く完売となった、MLB（メジャーリーグベースボール）公式ライセンス商品『ロサンゼルス・ドジャース シボ生地ミニトートバッグ』を、５月上旬より再販しました。

イーカムグループはDisney/Universal/MLBなどの世界を代表するブランドと約８０件、直接ライセンス契約しており、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自己研鑽のため、高品質な商品を迅速でお客様の元へお届けすることが可能です。 イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。 誰もが手にできるかない Pricedで私たちの商品を弄ぶ喜び。

好きなファッションとして、 everyday喜びを掴むことができます。 私たちのファッションが伝わる喜びは、これからも無限に広がります。 私たちの伝えるサービスが、お客様 生命活動を豊かにする誇りと幸福感を胸に。 一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを teruskan





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