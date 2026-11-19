株式会社ifは東京・幕張メッセで開催されたNexTech Week 2026に「if AI Partner」を出品。AI導入から業務改善までの包括的支援について、多数の企業担当者から相談を受けた。

株式会社if は、2026年11月11日から13日にかけて千葉県千葉市美浜区の 幕張メッセ で開催された大型テクノロジー見本市「NexTech Week 2026【秋】」において、生成AI活用のトータル支援サービス「if AI Partner」を展開しました。この展示会は、デジタルトランスフォーメーション（DX）や次世代テクノロジーの最新動向を網羅的に紹介する場として注目されており、同社はその中核的な構成展の一つである「第5回 AI時代の人材・組織改革EXPO」に参加しています。

AI導入支援「if AI Partner」の展示内容

株式会社ifの本社は東京都中野区に位置し、代表取締役社長には伊藤保幸氏が就任しています。今回の出展において、同社は「if AI Partner」と呼ばれるサービスソリューションのプロモーションに重点を置き、来場者に対して生成AI技術の企業内部への組み込み方や、その後の定着プロセス、そして具体的な業務効率化の手法について詳細な説明を行いました。このサービスは、単なるツールの提供にとどまらず、企業が直面する個別の課題に合わせて、導入初期から運用段階、そして継続的な改善に至るまで包括的なコンサルティングと技術支援を提供するトータルソリューションとして設計されています。

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来場者との協議と具体的な課題

展示会が行われた3日間を通じて、幕張メッセのブースには多くの方が足を運んでくださいました。相談を受けた相手は、企業の生成AI活用を推進する責任者、人材育成を担当する部署、あるいは業務改善プロジェクトに関わる担当者など、多岐にわたる職種の方々でした。株式会社ifの担当者らは、各来場者が現在抱えているAI活用の状況や、直面している特有の課題を丁寧にお伺いしました。その結果、企業ごとに状況や目的がまったく異なることが明確になり、画一的なアプローチではなく、きめ細やかな個別対応の必要性が浮き彫りになりました。

RX Japan公表の会場規模と反応

今回の展示会の全体規模や来場者数に関する公式データは、主催者であるRX Japan合同会社によって2026年11月16日に公表されています。この数値は、NexTech Week 2026【秋】全体の集計に基づいており、出展者や報道関係者を含めず、一般来場者数を対象としています。また、複数日にわたって会場を訪れた方については、訪れた日数分を重複してカウントする方法論が採用されています。この大規模なイベントにおいて、株式会社ifのブースは多くの注目を集め、AIの導入初期段階にある企業に加え、すでにAIを社内導入しているがその活用方法に課題を抱えている企業からも、具体的なご相談を多数いただきました。

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無料相談の継続と今後の展望

展示会期間中は、来場者との直接接触を通じて多くの機会を設けることができましたが、都合により会場にお越しになれなかった企業向けにも、引き続きサービスへの関心に応える取り組みを続けています。株式会社ifでは、展示会終了後も「if AI Partner」に関する無料の個別相談を募集しており、企業固有の状況に合わせた具体的なアドバイスや支援体制の説明を行う体制を整えています。伊藤保幸代表取締役が率いる同社は、今後とも生成AIをきっかけとした企業の変革を支援し、人材と組織の改革に貢献していく方針です。

生成AI時代における組織改革の重要性

「第5回 AI時代の人材・組織改革EXPO」は、技術の導入だけでなく、それを受け入れる組織文化や人材育成の視点が不可欠であることを示す場となっています。株式会社ifが出展した「if AI Partner」は、技術的な導入支援だけでなく、社内での定着や業務フローへの組み込みといった、人的要素に焦点を当てた支援を提供することで、他のソリューションとは差別化を図っています。今後は、企業が直面する多様な課題に対して、より深い分析と専門的な知見に基づいた提案が可能となるよう、相談窓口を拡充していく予定です。