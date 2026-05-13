株式会社Aoba-BBTのグループ会社である株式会社Aoba-BBT Global、サマーヒルインターナショナルスクールで開催する夏期特別プログラム『Summer Up!』を開催します

Aoba-BBT Globalは、Aoba-BBT（東京都千代田区）のグループ会社。子どもの英語教育サービス「GO School」と「ハッチリンクジュニア」の共同企画として、東京のサマーヒルインターナショナルスクールで7月27日（月）からの特別プログラムを開始します。Aoba-BBT Globalはオンラインバイリンガル育成スクール「GO School」、子どもの専門オンライン英会話サービス「ハッチリンクジュニア」を運営しています。子どもの英語学習を支援し、子どもたちが日常的に英語の世界に没入し、自己を表現できる場を提供しています。会社は、子ども専門オンライン英会話スクール「ハッチリンクジュニア」、『K12 English』（小中高生・教育機関向け）、『グローバル英会話コース』（大学生・短大生・専門学校生向け）、など数種類の教育コースを提供しています。

株式会社Aoba-BBTのグループ会社である株式会社Aoba-BBT Globalは、2026年7月27日（月）よりサマーヒルインターナショナルスクール（東京都港区元麻布）にて夏休みの特別プログラム『Summer Up!

』を開催いたします。 このプログラムでは、Aoba-BBT Globalが運営する子ども向け英語教育サービス『GO School』と『ハッチリンクジュニア』の共同企画として行われます。 Aoba-BBT Globalは、オンラインバイリンガル育成スクール『GO School』と子ども専門オンライン英会話サービス『ハッチリンクジュニア』を通じて、子どもたちの英語学習を支援しています。

この会社が運営しているコースは、子ども専門オンライン英会話スクール『ハッチリンクジュニア』、『K12 English』（小中高生・教育機関向け）、 『グローバル英会話コース』（大学生・短大生・専門学校生向け）、などがあります。 研究された英会話教育メソッドに基づき、子どもや学生に対して自発的に英語を話し合っていただく機会を用意し、学生が自発的に英語を話し合って、学力を高められる授業を行っております。 また、就職面接の前や留学準備コース、保育士英語、初級ビジネス、試験対策などのコースも用意しています。

会社は、保育士教育、MBA大学院の教育プログラムを提供しています。 Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、革新的な教育技術を用いて、個別のニーズに合った学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的に成長を遂げる支援を行っております。 Aoba-BBTは幼児から経営層まで muitoな教育プログラムを提供しています。 この会社はこれからも進化をみせ、教育に貢献してまいります





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