株式会社SynX参加オンラインセミナー開催

株式会社SynXは、株式会社テンダが主催するオンラインセミナー（ウェビナー）『営業管理におけるSFA導入・定着のための4つのステップ』に、共催企業として参加しており、セッション1に登壇します。 SFA（営業支援システム）は、多くの企業で導入が進む一方で、"入力項目が多く現場で使われない","Excelとの二重管理が解消されない","データが十分に活用されない"といった課題から、期待した効果が得られないケースも少なくありません。SynXはこれまで、業務整理から運用設計・BPRを起点とした伴走支援を行い、システム導入だけに留まらない"現場に根付くDX"を実現してきました。本セミナーでは、現場主導型DXプラットフォーム"TRAN-DX"を活用した実践事例とともに、SFA導入・定着を成功に導くためのポイントを"4つのステップ"として分かりやすく整理し、解説します。営業管理を一度立ち止まって整理し、どこから手を付けるべきかを考えるためのヒントを提供します。

株式会社SynX（代表取締役：西潤一郎、本社：東京都千代田区、主要株主：ポールトゥウィンホールディングス株式会社（100％）、東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：3657）、以下"SynX")は、株式会社テンダ（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO：薗部晃、以下"テンダ")が主催するオンラインセミナー（ウェビナー）『営業管理における SFA導入 ・定着のための4つのステップ』に、共催企業として参加し、セッション1に登壇いたします。

SFA（営業支援システム）は多くの企業で導入が進む一方で、 "入力項目が多く現場で使われない", "Excelとの二重管理が解消されない", "データが十分に活用されない"といった課題から、期待した効果が得られないケースも少なくありません。 SynXはこれまで、業務整理から運用設計・BPRを起点とした伴走支援を行い、システム導入だけに留まらない"現場に根付くDX"を実現してきました。

本セミナーでは、現場主導型DXプラットフォーム"TRAN-DX"を活用した実践事例とともに、SFA導入・定着を成功に導くためのポイントを"4つのステップ"として分かりやすく整理し、解説します。 営業管理を一度立ち止まって整理し、どこから手を付けるべきかを考えるためのヒントを提供します





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SFA導入 営業支援システム DXプラットフォーム 実践事例 ヒント

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