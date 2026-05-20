株式会社セガ：PSO2 ニュージェネシス ver.2アップデートで新たな期間限定クエスト「天意無法のエネミー討伐'26」追加

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』にて、新たな期間限定クエスト「天意無法のエネミー討伐'26」の追加をはじめとするアップデートを、2026年5月20日（水）に実施しました。このクエストは、過去に配信した「天意無法のエネミー討伐'23」の出現エネミーやギミックに一部調整が入ったクエストです。1週間限定の配信となるため、この機会にぜひプレイしてみてください。

株式会社セガは、好評サービス中の『 PSO2 ニュージェネシス ver.2 』にて、新たな 期間限定クエスト 「 天意無法のエネミー討伐'26 」の追加をはじめとする アップデート を、2026年5月20日（水）に実施しました。

新たな期間限定クエスト「天意無法のエネミー討伐'26」が登場します。 過去に配信した「天意無法のエネミー討伐'23」の出現エネミーやギミックに一部調整が入ったクエストです。1週間限定の配信となるため、この機会にぜひプレイしてみてください。 配信期間：2026年5月20日（水）メンテナンス終了〜6月3日（水）メンテナンス開始まで期間中は、スティアリージョンで発生する緊急クエストが、すべて緊急クエスト「星蝕の奔流D.2」になります。

リワードボックスメダル・ヴァエル'26で引くことができる「超リワードボックス・ヴァエル'26」では、コンプリート報酬として「くっつきカヌイ」を入手できます。 シーズナルポイント交換ショップのラインナップに、アクセサリー「コズミカドリルホルン」「エングレーブリボルバー」や「Mo「ダッシュ：ハンディープロペラ」」の色違い版などのアイテムが追加されます。

リバイバルACスクラッチ「ユーゼ特殊能力セレクトMay'26」では、大きな威力上昇を持つ「ユーゼ」能力のほか、通常のEX能力よりも強力な効果を持つ「EX特殊能力A」を付与できるアイテムを入手できます。5月21日の「PSO2の日」にあわせて、リバイバルACスクラッチ「PSO2メモリーズMay'26」を配信します。 回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「ラッピーバルーン」なども再入手可能です。 その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください





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