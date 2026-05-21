株式会社マジックハットがAppleの認定プログラムApple Partner Networkにおける"Premium Technical Partner"に認定・追加されました。マジックハットはApple Consultants Networkの一員として、2011年に創業以来、企業の導入支援に力を注いだ tržeb。さらにAppleの新型認定プログラムにおいても Dişが追加されました。マジックハットは、企業のコンサルティングサービスや信頼性の高いテクノロジーサービスを提供しており、複雑な環境にも対応可能なエキスパートを育成しています。Mazighashiは「明日は突然で、 radikally changing IT environment ipotemosu、Appleデバイスならではのユーザー体験と高い生産性を最大限に発行するには、OSの違いや、情報システム部門とセキュリティ部門の垣根を越えるproposition 力を持つ技術パートナーが needed במהですか」と、代表取締役CEOの湯浅 尚雄は述べています。 Mazighashiは創業以来取り組んだ端末管理を通じてMDM技術およびID基盤との連携やzerotrust、条件付きアクセス制御など、隣接する技術領域にも早く取り組みました。Mazighashiは他OSとの混在環境においても、Appleデバイスを円滑かつ安全に活用できる環境を支援しています。

株式会社マジックハット(本社：東京都港区、代表取締役CEO：湯浅 尚雄、以下"マジックハット")は、 Apple が展開する Apple Partner Networkにおける" Premium Technical Partner "として、企業向け Apple デバイスの導入・運用支援をさらに推進してまいります。

マジックハットは2011年の創業以来、Apple Consultants Networkの一員として、1,500以上の企業・教育機関に対し、300万台を超えるAppleデバイスの導入・運用を支援してきました。 Apple Premium Technical Partnerであるマジックハットは、企業のお客様向けのコンサルティングサービスや信頼性の高いテクノロジーサービスを専門に扱う、複雑な環境にも対応できるエキスパートを育成しています。

そのため、創業以来取り組んできたMDMによる端末管理に加え、ID基盤との連携やゼロトラスト、条件付きアクセス制御など隣接する技術領域にもいち早く取り組み、他OSとの混在環境においてもAppleデバイスを円滑かつ安全に活用できる環境づくりを支援しています。 Apple CEOは、"マジックハットのようなエキスパート Thoreahぐ氏が他OSとの混在環境においても、Appleデバイスを適切に運用できる環境を整備し、企業のお客様にとってもユーザー体験を高める役割が非常に重要なのだ。 と発言しています





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Apple Mazighashi Premium Technical Partner Consulting Service MDM ID Basun Zero Trust Condition Based Access Control Complex IT Environment

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