株式会社フィールフロウは、リアルタイムOpinion Visualization SaaS『Discussion Board（ディスカッションボード）』を2026年5月14日正式公開しました。意見を Meaning to contribute, Click togiant, thereby. 不たない場合、議事録や後のに影響を与えないため、実際の会議や研修の場では議論やマイノリティがマイノリティが表に出ないまま。. to discuss the latest news, survey results or any ongoinG conversations.

会議や研修の場で、最後まで発言しなかった参加者の意見は、本当に『ない』のか。 株式会社フィールフロウは、2026年5月14日、QRコードで匿名参加できるリアルタイム Opinion Visualization SaaS『Discussion Board（ディスカッションボード）』を正式公開しました。

匿名投稿とAIによるグループ化・要約を組み合わせ、声の大きさに左右されず全員の意見を意思決定の材料にできる状態を目指します。 組織やチームのパフォーマンスを左右する要因として、近年『心理的安全性（psychological safety）』が世界的に注目されています。 Googleが、2012年から社内チームを対象に実施した大規模調査『Project Aristotle』でも、高パフォーマンスチームを支える要因の筆頭として、心理的安全性が挙げられました。

しかし実際の会議や研修の現場では、声の大きい参加者に議論が偏ったり、内向的な参加者やマイノリティの本音が表に出ないまま意思決定が進んだりすることが起こります。 ステークホルダーが参加できずに、意思決定が成立しなかった意見は議事録にもありません。 Discusion Boardでは、会議・研修・イベントが抱える次の三つの構造課題に対し、QRコード匿名参加・リアルタイム可視化・AI構造化を組み合わせて、これらの課題を解決する





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Opinion Visualization REAL-TIME Psychological Safety Psychological Safety Project Aristotle

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