国内製薬企業でのパイロットで高評価。Web参加者の勉強会満足度、現地ワークショップの有用性はいずれも90％以上。

株式会社オオカド（代表取締役：大角知也）は、製薬企業・医療機器メーカーを対象に、患者サポートプログラム（Patient Support Program、以下PSP）の研修・現地ワークショップの提供を開始しました。

PSPの基礎や設計の考え方を学ぶ講演と、具体的な薬剤や疾患を題材に患者さんの課題を洗い出すグループワークを組み合わせ、企業が患者さんのニーズに基づいて支援策を企画するための土台をつくります。 診断を受けるまでの迷いや治療開始時の不安、自宅で治療を続けながら仕事や家事と両立する難しさなど、患者さんが直面する課題は、治療の段階や生活環境によって変わります。 PSPは、こうした課題に応じて、必要な情報の提供や日常生活での治療継続を支援する取り組みです。

Advertisement

支援の戦略を立てるには、患者さんがどの段階で何に困り、どのような支援を必要としているかを把握し、取り組む課題を見極めることが重要です。 PSPの目的や役割、事例を通じて、患者さんの困りごとや医療従事者の課題を把握し、支援策を設計する考え方を学びます。 あわせて、支援策が患者さんや医療従事者にどのような価値をもたらすかを評価し、改善につなげるための指標の考え方を扱います。 具体的な薬剤や疾患を題材に、受診・診断から治療開始、治療継続、日常生活までの患者さんの経験を「患者ジャーニー（Patient Journey）」として整理します。