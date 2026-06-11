株式会社アマナが日本BtoB広告賞で経済産業大臣賞を受賞 ― シスメックスの血液トリビアで実現したコミュニケーション変革

アマナが手掛けたシスメックスの「誰かに話したくなる血液トリビア」が、専門性を知的好奇心へと変換した独創的なアプローチで高く評価され、第47回日本BtoB広告賞にて経済産業大臣賞を受賞した。

株式会社 アマナ が手掛けた シスメックス 株式会社の クリエイティブ 施策である「誰かに話したくなる血液トリビア」が、第47回日本BtoB広告賞において最高賞の一つである経済産業大臣賞を受賞した。

この快挙は、単なる広告制作の枠を超え、BtoB企業が抱える専門性の高い情報をどのように社会へ開き、生活者の関心を惹きつけるかというコミュニケーション上の根本的な課題に対する革新的な回答を提示した点が高く評価されたものである。 本プロジェクトの核心は、シスメックスが持つ血液検査分野における圧倒的な専門知を、単なる技術説明としてではなく、人々の知的好奇心を刺激する体験へと翻訳した点にある。

具体的には、サメやワニ、ゴリラといった多様な生き物の血液にまつわる驚きの事実をトリビア形式で提示することで、読み手が自然と「面白い」と感じ、それを他者に共有したくなる心理的メカニズムを設計した。 これにより、シスメックスという企業が「血液に極めて詳しい会社である」という本質的な価値を、押し付けがましさなく、かつ深く浸透させることに成功したのである。

現代のBtoBマーケティングにおいて、多くの企業が直面しているのが、自社の高度な技術力や製品の価値を伝えたいという企業側の視点と、その情報が自分にとって有益か、あるいは興味深いかという生活者側の視点の乖離である。 多くのBtoB広告は、スペックの提示や信頼性の強調に終始しがちであり、結果として専門外の人々にとっては心理的な距離があるコンテンツになりやすい。 しかし、アマナが実施した今回のアプローチは、この乖離を埋めるために「知的好奇心」という共通言語を用いた。

血液という、生命の根源でありながら日常的に深く意識することのないテーマを、動物たちの意外な生態と結びつけることで、専門知識をエンターテインメントへと昇華させた。 この転換により、読み手は企業の宣伝を読まされている感覚ではなく、新しい知識を得る喜びを感じながら、結果としてシスメックスの専門性に対する信頼感を醸成するという、高度なコミュニケーション設計が実現している。

また、シリーズ全体を通じた統一感のあるビジュアル表現と、高い識別性を持つクリエイティブは、ブランドとしての認知度を高めるだけでなく、情報の信頼性を担保する重要な役割を果たしている。 今回の受賞は、BtoB広告における新たな可能性を明確に示したといえる。 これまでBtoBのコミュニケーションは、特定の業界関係者や決裁権を持つ層への効率的なアプローチが主眼に置かれてきた。 しかし、SNSの普及や情報の民主化が進む現代において、企業の価値は直接的な顧客だけでなく、社会全体からの共感や理解によってより強固なものとなる。

専門知識を社会にひらき、生活者との接点を能動的に生み出すことで、企業のブランド価値を多角的に構築する手法は、今後のBtoB企業の広報戦略にとって重要な指針となるだろう。 アマナがこのプロジェクトを通じて示した「広告をつくることは、企業と生活者の出会いをデザインすることである」という哲学は、単に商品を売るための手段としての広告ではなく、社会的な価値を創出するためのインターフェースとしてのクリエイティブの重要性を物語っている。

専門性を誰にでも伝わる体験へと翻訳し、心に届くコミュニケーションを設計することこそが、複雑化する現代社会において企業が生き残り、愛されるための鍵となる。 さらに、本施策の成功要因として、徹底したユーザー視点でのリサーチと、それを形にする卓越した編集力が挙げられる。 血液というミクロな世界を、動物というマクロな視点から切り取ることで、視覚的なインパクトと知的な驚きを同時に提供した。

この構成は、読み手の意識を「企業が何を言いたいか」から「自分が何を知りたいか」へとシフトさせ、結果として企業側のメッセージが自然に受け入れられる土壌を形成した。 このような体験型のコミュニケーションは、従来のバナー広告やパンフレットによる情報提供とは一線を画し、記憶に残りやすく、拡散性の高いコンテンツとなる。 シスメックスの専門性が、トリビアという軽やかな形式を纏うことで、かえってその深さと信頼性が際立つという逆説的な効果を生んだ点も特筆すべきである。

このように、クリエイティブの力で企業のアイデンティティを再定義し、社会との新しい接点を構築した本取り組みは、日本の産業界におけるコミュニケーション変革の先駆けとなる事例であり、今後のBtoBクリエイティブのスタンダードを塗り替える可能性を秘めている





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

アマナ シスメックス 日本btob広告賞 クリエイティブ ブランディング

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「売り手買い手」は古い？ マッチング重視の採用方式へ 変化する「BtoB」企業の人材戦略コロナ禍で新卒採用が厳しくなったと悩む企業が多い。一般的に知名度のない「BtoB」企業や中小企業 はコロナ禍以前よりも学生の応募がなかなか増えず、大いに苦戦を強いられているという。そんな中で、最近は様々な取り組みや独自のアプローチで人材確保を展開する企業も出て来ている。新卒採用にどう向き合っているのか、人材確保を巡る企業の事情を探った。

Read more »

「売り手買い手」は古い？ マッチング重視の採用方式へ 変化する「BtoB」企業の人材戦略 - トピックス｜Infoseekニュースコロナ禍で新卒採用が厳しくなったと悩む企業が多い。一般的に知名度のない「BtoB」企業や中小企業はコロナ禍以前より【トピックス】

Read more »

“BTOB”ユク・ソンジェ、最優秀演技賞を獲得 歌＆演技の二刀流で輝く韓国スター＜ゴールデンスプーン＞ | WEBザテレビジョン“BTOB”ユク・ソンジェ、最優秀演技賞を獲得 歌＆演技の二刀流で輝く韓国スター＜ゴールデンスプーン＞【ほか写真📷あり】 ゴールデンスプーン ユク・ソンジェ BTOB チェ・ウォニョン イ・ジョンウォン ヨヌ

Read more »

「BTOB」、CUBEとの11年を終了…チーム名を守れるかグループ「BTOB」がCUBEエンターテインメントを去る。6日、CUBEエンターテインメント側は、「当社は『BTOB』との2回目の専属契約満了を控え、メンバーと長い間慎重に議論を...

Read more »

Miraklと共同で発表したBtoB-ECレポートBtoB-ECの重要性と正確な解説の不足に着目し、Miraklとの共同レポートを公開。BtoB-ECの解説に貢献し、ビジネスに役立つことを目指しています。

Read more »

GMOメイクショップ、BtoB-EC構築支援を強化既存機能を統合した新ソリューション「makeshop BtoB byGMO」開始プレスリリース GMOメイクショップ、BtoB-EC構築支援を強化既存機能を統合した新ソリューション「makeshop BtoB byGMO」開始

Read more »