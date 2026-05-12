株式会社エンヴァリスが、株式会社マツオカコーポレーションのリサーチ・カバレッジを開始するのお知らせ（完全日本語）

株式会社エンヴァリスが次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開し、株式会社マツオカコーポレーションのリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。カバレッジ開始にあたり、2026年3月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。このお知らせでは、マツオカコーポレーションの企業概要や、縫製事業の販売枚数や為替差損益調整後営業利益に関する内容など、詳細な情報をお伝えしています。

次世代型の株式リサーチ・プラットフォームを展開する株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河井 浩一、以下"当社")は、株式会社マツオカコーポレーション（本社：広島県福山市、代表取締役：松岡 典之、証券コード：3611、以下"マツオカコーポレーション")のリサーチ・カバレッジを開始することをお知らせいたします。

カバレッジ開始にあたり、2026年3月期 通期 決算プレビューレポートを本日配信いたしました。 マツオカコーポレーションのリサーチ・カバレッジを開始できることを大変嬉しく思います。

同社は、中国・ベトナム・バングラデシュ・ミャンマー・インドネシアのアジア5ヶ国に自社縫製工場を展開し、国内外の有力ブランド向けのアパレル製品OEMと、機能性フィルムの開発・製造を二本柱とする企業です。 2026年3月期 第3四半期累計では、縫製事業の販売枚数が前年同期比+21.4%の4,488万枚、為替差損益調整後営業利益が前年同期比+57.7%と大幅な伸長を実現しました。 バングラデシュ工場の拡充によるインナーウェア受注増と、同工場の生産キャパシティ拡大や従業員の生産性向上から、利益拡大に繋がりました。

一方、ラミネーションフィルム事業は需要一巡の影響で回復時期の見極めが課題として残ります。2025年11月には新中期経営計画"BEYOND2028 ～Stitch the Future～"を発表し、2029年3月期に売上高900億円・配当性向35%を目標に掲げました。 今期決算では、こうした縫製事業の生産性向上と新中計初年度の橋渡しの進捗をアナリストの視点から多面的に分析してまいります





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