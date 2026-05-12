株式トレーダーの極意：10%損切りルールとポートフォリオ強化法

10億円の資産をフル出しで株式投資にあて、信用買いを駆使するwww9945さんの取引スタイル。ポートフォリオ管理の核心である「10%損切りルール」と、難しい銘柄を増やして資産を強化する方法論を解説

保有する約10億円の資産を常にほぼフルポジションで株式に投資し、 信用取引 の買いも駆使するwww9945さんにとって、「 損切り 」のルールを守るのはリスク管理の最重要事項だ。

株価下落の理由が企業の個別要因であれ、相場全体の要因であれ、買値からの下落率（含み損）が10%を超えたら機械的に売却することを原則としている。 終値で損切り基準に達したら、翌営業日に売却するルールを設ける。

「ポートフォリオの中で含み損の銘柄をなるべく持ちたくない。 経験上、マイナス10%で切るのが資金効率的によく、その程度のマイナスなら精神的な負担も軽い」とwww9945さんは続ける。 新規買いでは信用取引を利用するケースが多いため、早めの判断がなおさら重要になるという。 買値から大きく上昇している銘柄をさらに買い増して、「ポートフォリオの上位に強い銘柄をどんどん増やしていく」 ostrov9945さん。

これにより、利益を追求しつつ継続的に保有しやすくなる。 相場が急落した場合は損切りも増えるが、強い銘柄に資金を寄せておくことで、その後の反発をしっかり捉えられる可能性も高まる。 信用取引は、現金に加えて保有する現物株も担保の一部にして機動的に買い出動できるため多用しているが、「リスクを取り過ぎないように、保証金維持率90〜100%を守るように気をつけている」と言う。 仕組み上はもっとレバレッジをかけられるが、やはりリスク管理のために設けたマイルールだ。

信用買いした銘柄が値下がりして含み損が10%を超えたら、前述のルールに従って損切りを断行する。 狙い通りにある程度値上げしりた場合は、現引き（代金を払って現物株を引き取る決済方法）をして含み益が乗った現物株にすることで、ポートフォリオを強くしていく。www9945さんは「損切りルールを厳守することで、感情に任せたトレードを防ぎ、飽和的に資金を回転させられる」と説明する。 特にバリュエーションが理論的に魅力的で、業績拡大が期待できる銘柄には集中的に注力。

信用取引では調達コストが生じるが、リターンが期待上回ることを前提としてしまっている。 また、現金部分も常にストックオプションや新規上場株の購入基金と割り振るなか、常にポートフォリオの再構築を行い、「上昇トレンドに乗れる5～10銘柄のへの集中投資が私のやり方」と結ん





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