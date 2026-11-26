栃木県上三川町の強盗殺人事件で指示役と疑われる益田和彦容疑者を公開手配。匿流グループと竹前夫婦の関与、新宿事件との関連性、そして遺族の怒りを詳しく解説します。

栃木県警下野署捜査本部は、5月29日、栃木県 上三川町 で発生した強盗殺人事件を主導した疑いがあるとして、住所・職業不詳の 益田和彦 容疑者（48）を公開手配した。益田容疑者は事件後に出国し、中国を経て東南アジア方面へ逃亡した可能性があるとして、海外の当局と連携して行方を探っている。

指示役益田容疑者の通信アプリ利用と車両手配

捜査関係者によると、益田容疑者は秘匿性の高い通信アプリを使用して、事件の現場指示役である竹前海斗容疑者（28）に対し犯行計画を伝達していた。益田容疑者は事件で使用されたバールの購入も行っていたとみられ、単なる実行犯とは異なる背後での調整役を果たしていた疑いが濃い。警視庁を含めた警察庁の指示の下、匿名性と流動性を特徴とする犯罪グループ「匿流（トクリュウ）」による犯行と見立て、捜査の枠組みを広げている。

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竹前夫婦の関与と新宿強盗未遂事件の関連性

逮捕されている竹前海斗容疑者と、強盗殺人容疑で既に逮捕されている妻の竹前美結容疑者（25）は、執行部隊である少年らに対してリアルタイムで指示を出していた疑いがある。この夫婦は横浜市港北区小机町在住で、夫は無職、妻はインフルエンサー活動を行っていた。妻の美結容疑者は事件当日の5月14日にもTikTokにダンス動画を投稿しており、その後の調査でフォロワー数200万人を超える有名女性インフルエンサー側が関与を否定する声明を出す事態となっている。

また、警視庁捜査3課は今年4月7日に東京都新宿区で発生した強盗未遂事件との関連を調査中だ。同事件で安達慎哉容疑者（20）ら4人の男を含む計6人が逮捕されており、そのうちの1人は匿名性が高い通信アプリで指示役と連絡を取っていた。新宿の窃盗未遂現場近くで目撃されたワゴン車は、5月14日の栃木事件発生前に現場住宅の近くでも目撃されており、車両の移動経路から両事件の関連性を強く疑っている。

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遺族の悲痛な声と実行犯少年たちの逮捕経緯

被害者の富山英子さん（69）の夫は5月22日、栃木県警を通じて声明を発表した。夫は5月14日の事件で妻が殺害され息子たちが重傷を負ったほか、家族を守ろうとした愛犬も殺害されたと述べ、犯人たちが何の落ち度のない家族を惨殺したことに強い怒りを示した。夫は「穏やかに過ごしていた家族は今、どん底にある」と語り、遺族への過度な取材や親族への接触を慎むよう要望した。

実行部隊とされる神奈川県内の16歳高校生4人は、事件発生後の5月14日から16日にかけて次々と逮捕された。まず現場近くで職務質問を受け身柄を確保された少年A（相模原市）を皮切りに、少年B（相模原市）、少年C（相模原市）、少年D（川崎市）が強盗殺人容疑で逮捕された。捜査関係者によると、少年Bは事件前から竹前海斗容疑者と面識があり、海斗容疑者が他の実行役を集めさせた可能性があるという。4人のうち一部は事件前までに互いを知らなかったとみられている。

車両名義の謎と動物愛護法違反の検討

事件に使われた白いセダンタイプの高級外車の名義については、竹前夫婦や少年たち以外の人物、具体的には海斗容疑者の地元の後輩であるという報道もある。この車両は現場付近まで少年らを送ったが、逃亡時に一部の少年だけが同乗できなかった点など、車両の役割と乗車の関係性についても検証が進められている。また、現場で殺害された富山さんの飼い犬については、実行犯が吠えるのを警戒して殺害したとみられており、栃木県警は動物愛護法違反の疑いでも追及する方針だ。

専門家の間では、黒幕グループと幹部、中間管理職、そして執行部隊という4層構造の犯罪集団が存在するとの指摘もある。刑事司法のプロセスにおいては、単に命を奪った事実だけでなく、犯行を通じて人間性がどこまで麻痺していたかという点も重視される。今後、警視庁と栃木県警の情報共有がさらに進むことで、匿流グループの全容解明に向けた重要な突破口が開かれる可能性がある。