栃木ブレックスと宇都宮市、Bプレミアへの参入に向け新アリーナ建設を進める

栃木ブレックスと宇都宮市は、Bリーグが26〜27年シーズンから新たに始めるトップカテゴリー「Bプレミア」への参入条件を満たすため、新アリーナ建設を進めている。新アリーナの建築面積は約1万2000平方メートルで、延べ床面積が約2万8000平方メートル。スポーツ利用で約1万席を備えるメインアリーナに加え、サブアリーナや商業テナント区画などを設ける。

栃木ブレックスと宇都宮市は、Bリーグが26〜27年シーズンから新たに始めるトップカテゴリー「Bプレミア」への参入条件を満たすため、手狭なホーム施設「宇都宮市体育館（ブレックスアリーナ宇都宮）」を改修した。

並行して、隣接する市有の「宇都宮駅東公園」を候補地として、新アリーナ建設に向け協議を進めてきた。 栃木ブレックスが策定した基本計画によると、新アリーナの建築面積は約1万2000平方メートルで、延べ床面積が約2万8000平方メートル。 スポーツ利用で約1万席を備えるメインアリーナに加え、サブアリーナや商業テナント区画などを設ける。 収容人数はブレックスアリーナの約2倍になる。

年内にも実行体制やスキームを確定し、設計・施工フェーズに入っていく。 開業は、最速で30〜31年シーズンの開幕日を目標とする。 総事業費は現段階では非公表とした。 建設・運営のための法人を設立し、栃木ブレックスやスポンサー企業が出資する想定だ。

栃木銀行もスポンサー企業となって法人へ融資することを検討している。 同日、記者会見した栃木ブレックスの藤本光正社長は「スポーツを観戦するなら宇都宮で、というブランドを築きたい」と話した。 バスケットボールに限らず、他のスポーツの大会などを誘致するほか、音楽イベントや国際会議にも対応する。 新アリーナを巡っては、建設費が高騰する中でもスポンサー企業を募るため、建設・運営計画の精度を高める必要があった。

宇都宮市は25年12月、栃木ブレックスの計画策定をふるさと納税で支援すると発表した。 基本計画の策定には総額5500万円かかったが、スポーツ庁の補助金を除く4000万円をふるさと納税で調達した。 栃木銀行のほかに複数社、スポンサー契約に向けた協議をしている。 ふるさと納税は合計で2億1127万円集まったため、超過分はアリーナの設備費などに活用すべく市と協議を進める。

候補地の駅東公園はJR宇都宮駅から徒歩13分と市の中心部に位置する。 次世代型路面電車「芳賀・宇都宮LRT（ライトライン）」の停留場「駅東公園前」から徒歩3分の距離にある。 が命名権（ネーミングライツ）を取得した「ホンダヒート・グリーンスタジアム」も改修した。 LRTとスポーツを掛け合わせた街づくりが進んでいる





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