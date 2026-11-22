テレビ朝日系ドラマ『はだかんぼうたち』第7話に、元日本代表の柿谷曜一朗がサプライズ出演し、主演の松田元太と共演。桃と石羽、響子との複雑な関係性が深まる展開が注目されている。

テレビ朝日 系のオシドラサタデー枠で放送されている恋愛群像劇『 はだかんぼうたち 』の第7話が放送され、元サッカー日本代表のレジェンドである 柿谷曜一朗 がサプライズで登場した。この主演を務めるのは、Travis Japanのメンバーでもある 松田元太 だ。今回の共演は、松田が柿谷を兄のように慕うプライベートの親交がきっかけとなり実現したプレミアムなコラボレーションとして話題を呼んでいる。

本作は、直木賞作家の江國香織による同名恋愛長編小説の初映像化作品である。物語の中心には、恋人や配偶者の有無にかかわらず無邪気に関わる女性たちに興味を示す鯖崎涼（松田元太）が置かれている。涼は10歳年上で歯科医の筒井桃（加藤ローサ）との"名前のない関係"を楽しみつつ、桃の親友で3児の母である堀田響子（大沢あかね）にも関心を示し、二人の間を欲望のままに揺れ動く。

Also read Diamond Foundryが世界初の200mm単結晶ダイヤモンドウェハを製造、AIチップ冷却危機の解決へ

第7話では、桃の誕生日を境に三人の関係が大きく動揺する。桃は元婚約者の石羽拓（髙木雄也）から贈られた花束に心を揺さぶられ、「どうして彼を選べなかったんだろう」と呟く。やがて涼に会いたくなり電話をかける直前、偶然石羽が現れる。桃は石羽に対し「私はあなたを利用してる」と告げ、石羽は桃の心が自分に向けられていないことを悟りながらも、彼女の悲しみを受け止めながら優しく口づけを交わす。

このシーンでは、これまで穏やかに桃を見守ってきた石羽が、男としての色気や包容力をむき出しにし、新たな魅力を示した。一方、ラストシーンでは桃の姉・筒井陽（伊藤歩）からの問い詰めに対し、ラウンジで涙をこぼす涼の姿が描かれ、不器用で身勝手ながら本気なその感情が視聴者の心を強く揺さぶった。

Advertisement

サプライズ出演した柿谷曜一朗は、松田とのプライベートでの交流をきっかけに芸能界屈指の"サッカー小僧"として知られる松田と共演した。ドラマ初挑戦であった柿谷は、「心配です（笑）。一瞬の出演だったのにセリフがあり、掛け合いのシーンで緊張した」と語った。松田のパフォーマンスについては、「撮影直前まではケラケラ笑っていたが、本番になると空気まで別人のように変わった。その姿に引き込まれ、劇中で女性が涼の魅力に惹かれていく気持ちが理解できた」と絶賛している。

柿谷はまた、松田との食事話から出演の話が来た経緯や、涼の"人たらし"な性質と切なさを演じる松田の凄さについて言及した。撮影現場でのスタッフの体力や労力に驚き、「貴重な体験をさせていただいた」と振り返った。人間味あふれる部分を見せる未来に期待を示し、撮影終了後は裏話を聞きながらドラマを振り返りたい意向も述べた。

今後の第8話では、靴職人の涼が街角で桃と石羽が楽しそうに歩く姿を目撃する。二人は失った時間を埋め合わせるように距離を縮めていくが、それを静観する涼の想いが焦点となる。また、響子は散らかり放題の家や子供たち、麻雀に夢中の夫・隼人との暮らしに疲れ果て、限界寸前に達する。

誰にも弱音を吐けない響子に対し、涼は「俺でよければ、手伝うよ」と手を差し伸べるが、思わぬ事態が起き二人は慌ただしい夜を迎える。桃ちゃん、ヒビキちゃん、鯖ちゃんそれぞれの強さと弱さが浮き彫りになる後半戦では、涼の秘めた思いが表情や行動として表れ出し、視聴者はイライラしながらも展開を楽しみながら見守ることになる。

Advertisement

出演者からは、撮影中の感想や役への向き合い方が明かされている。大沢あかねは響子について、明るいが自信がなく気持ちを表現するのが苦手な人物だと思っていたが、涼との交流を通じて母親として女性としての強さが表れてきたと述べた。髙木雄也は石羽について、友達ならイラッとするタイプだが、一途であれば見守るだろうと一貫した印象を語った。

ドラマ『はだかんぼうたち』は、大人の三角関係における嫉妬、打算、欲望、そして心の汚点を赤裸々に描きながら、不器用にみっともなく生きる人間像を描き出す禁断の恋愛群像劇である。次回以降の展開では、各キャラクターの心理描写が深まり、複雑な関係性がさらに混沌としていくことが予想される。