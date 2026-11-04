柴咲コウ、模様替えが習慣に 映画『余命一年、男をかう』配信直前イベントで明かす

柴咲コウさんが、Netflix映画『余命一年、男をかう』の配信直前イベントで、模様替えが習慣になったことを明かしました。作品は5日に世界独占配信されます。

俳優の 柴咲コウ さんが4日、 Netflix 映画『 余命一年、男をかう 』の配信直前プレミアイベントに登壇しました。柴咲さんはイベントで、演じた役の生活に影響を受け、 模様替え が習慣になったことを明かしています。作品は5日に世界独占配信されます。

イベントでは、自分へのごほうびによって「日常が色づいた瞬間」を尋ねられる場面がありました。柴咲さんは、新しく何かを買い足すことではなく、すでにある物を見直す感覚について話し、その具体例として模様替えを挙げました。

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柴咲コウが模様替えで感じる「再確認」の喜び

柴咲コウさんにとって模様替えは、日常を彩る身近なごほうびになっています。イベントでの発言の中心にあったのは、新しい物を手に入れることより、身の回りにあるものを見つめ直す喜びでした。

柴咲さんは「何かを足すというより、あるものを再確認するみたいな。たとえば模様替えとか」と回答しました。ここで語られたのは、物を増やす豊かさではなく、今ある物の価値に改めて気づく体験です。

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柴咲さんは「ずっとそこにあった同じものなのに、全然違う見え方がする。物を移動するだけで、こんなに気分って変わるんだと再認識して」と語りました。さらに「すてきなものってここにもうあった！って再認識させられるのがうれしい瞬間」と続け、身近な物が別の表情を見せる瞬間への思いを言葉にしています。

柴咲さんは現在、模様替えをこまめに行っています。季節の変わり目には身の回りのものを入れ替えているとのことで、生活の節目ごとに住まいを整え直す習慣が続いていることがわかります。

劇中の片倉唯と柴咲コウが重ねた物との向き合い方

柴咲コウさんは、劇中で演じた片倉唯の物との向き合い方から大きな影響を受けたと話しました。柴咲さんの生活にある模様替えの習慣は、役づくりを通じて広がった感覚だといえます。

柴咲さんは唯について「全部にちゃんと物の位置があって、多分、鉛筆1本も大切にしていて…」と説明しました。言葉を選びながら語る姿から、唯の丁寧な暮らしぶりを、柴咲さん自身が深く捉えていることがうかがえます。

柴咲さんは「すごく影響を受けました。この1年でだいぶ唯になっているんですよ」と笑顔を見せました。役の生き方が日常の行動にまで入り込んでいることを、率直に語った場面です。

唯は、節約を生きがいにしてきた40歳の独身女性として描かれています。物を大切にし、無駄を避けてきた人物だからこそ、物の位置を整える柴咲さんの言葉には、役と現実の感覚が重なって聞こえます。

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『余命一年、男をかう』の設定と配信日の概要

『余命一年、男をかう』は、Netflixで5日に世界独占配信される映画です。配信直前のプレミアイベントは4日に開かれ、柴咲コウさんが登壇しました。

物語の主人公は、節約を生きがいにしてきた40歳の独身女性、片倉唯です。唯は余命一年を宣告されます。ここから、それまでの生き方とは大きく異なる日々が始まります。

唯は、借金を抱える31歳のホスト、瀬名吉高を72万円で"買った"ことをきっかけに、人生初の"無駄遣い"を重ねていきます。瀬名吉高は赤楚衛二さんが演じています。

作品は、節約一筋だった女性が人生の見方を変えていく姿を描きます。柴咲さんが語った、物の見え方が変わる体験は、物の価値を見直していく唯の変化と結びつけて考えることができる要素です。

作品は5日に世界独占配信されます。柴咲さんのイベントでの言葉を手がかりに、唯の物との向き合い方や、節約から無駄遣いへと踏み出す過程に注目すると、作品の見どころがより具体的に見えてきます。