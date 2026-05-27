柳沢慎吾、芸歴48年で初の全国ツアー ひとり芝居「警察24時」「ひとり甲子園」のノーカット版も

俳優の柳沢慎吾が、芸歴48年目にして初の全国ツアー「日本列島捜査網『THE柳沢慎吾劇場』★ROCK45TOUR」を開催する。構成・演出は柳沢自身が手掛け、たった一人でステージに立ち、人気のひとり芝居「警察24時」「ひとり甲子園」のノーカット版や新作を披露する。約2時間の公演は、昨年9月に初ワンマンライブを開催したばかりで、大きな反響を呼んだ。全国8か所10公演のツアーを通じて、アットホームで楽しい空間を観客に届ける。

俳優の 柳沢慎吾 が、芸歴48年目にして初の 全国ツアー 「日本列島捜査網『THE 柳沢慎吾 劇場』★ROCK45TOUR」を開催することを発表した。 ツアーは9月25日に開幕し、全国8か所で10公演が行われる予定だ。

柳沢はスポーツ報知の取材に応じ、開催に向けた意気込みを語った。 開幕まで約4か月となった現在、柳沢のやる気は最高潮に達している。

「アットホームな感じにしたい。 学校の放課後みたいな。 『みんな集まって～！ 警察やるよ！

甲子園もやっちゃおうかな』って。 かしこまっても面白くないよね」と、満面の笑みでグーサインを見せた。 構成や演出は柳沢自身が手掛け、司会者、ゲスト、生バンドを一切排し、たった一人でステージに立つ。 鋭い観察眼と個性的な表現力を武器に生み出された、ひとり芝居「警察24時」と「ひとり甲子園」のノーカット版に加え、新作も披露される。

「ひとり甲子園」では公演ごとに、その土地の名門高校が登場する予定だが、「最後に勝つのは必ず横浜高校です！ 」と、あらかじめ宣言した。 各公演は約2時間で、意外にも初のワンマンライブは昨年9月に開催されたばかりだ。

「『警察』『甲子園』は、70歳になったら息継ぎや動きがしんどそう。 今だったら同世代の方に生で会って見てほしいな」と、観客の前に立つことを決意した経緯を説明した。 初ライブには約700席の会場に約2万人が応募するなど、大きな反響を呼んだ。

「『やっと会えた』って泣いている人もいましたね。 温かくて何をやっても笑顔になってくれる。 『やっていることはいつも一緒だけどね』って言っても『いいのいいの！ 歌手だって同じ歌を歌っている』って励まされましたから」と、観客との温かい交流を振り返った。 これから始まる全国ツアーでも、そのアットホームで楽しい雰囲気を届けるとしている





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柳沢慎吾 全国ツアー ひとり芝居 警察24時 ひとり甲子園

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