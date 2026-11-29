柔道のロサンゼルス五輪代表争いが早くも大一番を迎える。男女各階級で実質的に日本のトップ4が出場するグランドスラム（GS）東京大会が12月5日に開幕。五輪代表の…

柔道のロサンゼルス五輪代表争いが早くも大一番を迎える。 男女各階級で実質的に日本のトップ4が出場するグランドスラム（GS）東京大会が12月5日に開幕。 五輪代表の選考で最重要といえる来年6月の世界選手権（アスタナ）代表の選考会を兼ねており、このGS東京で五輪争いの行方が見えてくる階級もある。

五輪連覇中の男子66キロ級の阿部一二三（パーク24）にとっても、悲願に向かう前の大一番になりそうだ。

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「この中から五輪代表が…」 GS東京の日本代表発表の場で、男子の鈴木桂治監督は「この中からオリンピック代表が出る確率は非常に高い」と話した。 今夏からすでに五輪のシードに関わる国際柔道連盟（IJF）の五輪ランキングポイントの加算はスタート。 五輪代表争いの渦中にある各階級4人が選ばれ、ふるいにかけられる形だ。 10月の世界選手権（バクー）の覇者は、GS東京で優勝すれば来年の世界選手権代表に即内定する。 男子は3階級、女子は4階級で金メダリストがいる。