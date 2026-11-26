師走が迫り、通勤や通学の電車内もどこか慌ただしくギスギスしがちな季節となった。そんな中、元AKB48でタレントの柏木由紀（35）がX（旧ツイッター）に投稿した…

師走が迫り、通勤や通学の電車内もどこか慌ただしくギスギスしがちな季節となった。 そんな中、元AKB48でタレントの柏木由紀（35）がX（旧ツイッター）に投稿した電車内での心温まるエピソードが、ネット上で大きな共感を呼んでいる。

「無言で肩を叩かれ…」買ったばかりの帽子を届けた会社員 柏木は11月25日、自身のXを更新し、電車を降車した直後に起きた出来事を振り返った。 「電車を降りたときに後ろから無言で肩を叩かれて振り返ったら、なんと！ 私が電車に忘れてしまった帽子をわざわざ停車中に追っかけて渡してくださいました」 見知らぬ乗客からの思わぬ親切に驚いた様子を明かし、続けて「そのまま颯爽とまた電車に乗っていったお仕事帰りの方！ 本当にありがとうございます！！

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買ったばかりの帽子だったので本当に感謝です」「あの方に幸あれ」と、涙の絵文字を添えて最大限の謝意をつづった。 停車中という限られた時間の中で、見返りを求めずスマートに忘れ物を届けた相手の行動に、深く胸を打たれたようだ。 ネット上では「日本捨てたもんじゃない」と共感とツッコミ この投稿に対し、X上では温かい反応が相次いだ。 ・「電車の素敵なエピソードですね」 ・「日本捨てたもんじゃないです。