東京電力ホールディングスは26日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市・刈羽村）の6、7号機に整備するテロ対策施設「特定重大事故等対処施設」の工事工程を見直すと発表した。主要構築物の一部でコンクリートの仕上がりに不均一な箇所が見つかったことなどが理由で、新たな工事完了時期は示して…

東京電力ホールディングスは26日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市・刈羽村）の6、7号機に整備するテロ対策施設「特定重大事故等対処施設」の工事工程を見直すと発表した。 主要構築物の一部でコンクリートの仕上がりに不均一な箇所が見つかったことなどが理由で、新たな工事完了時期は示していない。

東電によると、主要構築物を建設する施工会社から、工事内容を見直す必要があり、工程を変更したいとの報告があった。 東電はこれに加え、施工上の問題でコンクリートの仕上がりが一部不均一になっていたことを確認し、工程の見直しが必要と判断した。 新たな工程は決まりしだい公表する。 東電は2025年2月、工事完了時期を7号機は29年8月を目途、6号機は31年9月を暫定の時期として原子力規制委員会に届け出ていた。

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今月20日には、7号機の工事完了が遅れるとした一部報道について、東電が発表したものではないと説明していた。26日の発表では6、7号機の施設の工程を見直すとしたが、具体的な遅れの幅は示されていない。 同施設は、テロなどで発電所の設備が広範囲に使えなくなった場合に、原子炉格納容器の破損を防ぐための施設。6号機はことし4月16日営業運転を再開している。 今回の発表に原子炉の運転日程の変更は記載されていない。