柄本明、劇場版「旅人検視官 道場修作」初日舞台あいさつに登壇

俳優の柄本明が劇場版「旅人検視官 道場修作」初日舞台あいさつに登壇し、内藤剛志から突然の質問に答えた。

俳優の 柄本明 が 劇場版 「 旅人検視官 道場修作 」初日舞台あいさつに登壇し、 内藤剛志 から突然の質問に答えた。 会場をざわつかせたのは、柄本が過去に内藤から聞いていたという「 血尿エピソード 」で、調べたら大丈夫だったと落ち着いた様子で返答し、客席から安堵の拍手が送られた。

本作は、BS日テレ「和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。 亡き妻が遺した雑記帳を手に、日本各地を巡ってきた「伝説の検視官」道場修作の過去が描かれる。 舞台あいさつでは、共演者とのエピソードトークが和気あいあいと展開。 内藤が、共演するたび「ずっと笑ってるんですけどね、控室で。

アホみたいな話で。 大体、体の話なります」と明かしつつ、「70過ぎると先輩、こういう感じですか？ 」と柄本に質問。 柄本が「どういう感じ？

」とマイペースに反応すると、以前柄本から聞いたという健康エピソードに言及した。 内藤は「あの、血尿が出ただのなんだのって言ってたじゃないですか。 あれ、何だったんですか？ 」と、まさかの質問。

会場がどよめく中、柄本は「調べたら大丈夫だった」と落ち着いた様子で返答し、客席から安堵の拍手が送られた。 シリーズ初の劇場版となる本作には、羽田美智子、櫻井淳子、田口浩正、林泰文、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、友近らが出演。 さらに、里見浩太朗、角野卓造、南果歩、前田吟、石黒賢、柄本明ら実力派俳優陣が名を連ねる





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