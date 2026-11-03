枚方市長、庁舎移転建て替え案断念 建設費増で財政圧迫

大阪府枚方市の伏見隆市長は、老朽化した市役所の移転に伴う建て替え計画を断念すると明らかにしました。建築資材の価格高騰により事業費が約160億円から約280億円へ膨らんだことが最大の要因です。既存施設の活用を含む新たな検討が始まります。

大阪府 枚方市 の 伏見隆市長 は、老朽化が進む 市役所庁舎 の整備計画について、これまで推進していた移転を伴う建て替え案を正式に断念すると表明した。この決定は、10月16日に閉会した 市議会 定例会での最後のあいさつの中で公開され、市民や議会関係者に大きな衝撃を与えた。

移転建て替え断念の直接的要因

伏見市長が方針転換を余儀なくされた最大の理由は、庁舎整備に伴う予想費用の急激な膨張にある。当初、市は設計から建築に至るまでの整備費を約160億円程度で見込んでいた。しかし、物価高騰の影響が建築資材の価格上昇として顕在化し、9月の時点で総額が約280億円に拡大することが判明したのだ。

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現在の計画通り進めれば、市独自の負担額が増加し、府下の他の自治体と比較しても市財政を深刻に圧迫する懸念があった。財政規律を維持するためには、当初の予算規模を大幅に上回る費用をかけられないという現実的な制約が、計画の白紙撤回を突きつけた。これにより、現庁舎から南東へ移転し新築する案は撤回された。

既存活用を含めた再検討の方向性

今後、枚方市は現庁舎や他の既存施設をどのように活用するかを含めた形で、庁舎整備について再検討を進めることになる。伏見市長は、旧北河内府民センター跡地などへの新庁舎整備を柱としていた現行計画について「断念し、建物規模を精査した整備を改めて検討する」と述べた。

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市役所庁舎本館は昭和35年、別館は同44年の完成であり、長年の使用により設備の老朽化が進んでいた。一方、市庁舎建て替えを含む周辺のまちづくりに関する検討自体は、平成25年ごろから本格的に始まっていた。京阪枚方市駅周辺の約13ヘクタールを5つの「街区」に分けて再整備する計画は令和3年に発表され、関連部分の総事業費は昨年9月時点で約1025億円、市の負担額は約433億円と試算されていた。

他の代替案と比較した結果の不可避性

市役所庁舎の老朽化対策として、現在地での建て替えなど市議会による提案をベースとした別の3案も含め、計4案での比較検討が以前から進められていた。しかし、他の3案についても「延べ床面積約2万5000平方メートルの庁舎建設」という点は現行計画と共通していたため、建築コストの高騰という状況下では、規模を縮小しない限り費用増は避けられない情勢だった。

このため、どの案を選んでも財政負担の増大は不可避であり、伏見市長は「結果として方向性を見直すこととなり、市政を預かる者として重く受け止めている」と陳謝した。市民生活に直結する行政サービスの質を維持しつつ、無理のない財政運営を行うためには、現行の大規模な移転・新築構想からの脱却が現実的な選択となったのである。