枚方スイミングスクールから五輪候補続々、若きエース大橋信が平泳ぎ復活の鍵

大阪・枚方市の枚方スイミングスクールでは、大橋信選手が史上最年少で3冠を達成し、2028年ロサンゼルス五輪を目指す若手スイマーが育っている。コーチ陣の指導方針や練習環境が成果を生み、地域のスポーツ振興にも貢献している。

大阪・枚方市に位置する 枚方スイミングスクール （枚方ＳＳ）は、地域密着型の スポーツ 施設として長年にわたり多くの水泳選手を育成してきた。 このスクールには、未来のオリンピック候補となる若きスイマーたちが多数在籍しており、その指導方針や練習環境は全国的にも高い評価を受けている。

特に、今年３月に行われた競泳日本選手権男子平泳ぎでは、同市出身の１７歳、大橋信選手が歴代の名選手である北島康介を上回る史上最年少で３冠を達成するという快挙を成し遂げた。 大橋選手は１００メートルで日本記録を更新し、２００メートルでも今季世界一の好タイムを記録。２０２４年パリオリンピックで低迷した日本代表チーム、通称「トビウオジャパン」の伝統的な強みである平泳ぎの復活を担う次世代エースとして、大きな期待を背負っている。 枚方ＳＳで中心的な役割を果たしているのが、太田伸コーチ（６０歳）である。

太田コーチは２００４年アテネオリンピック女子２００メートルバタフライで銅メダルを獲得した中西悠子選手を育て上げた経験を持ち、長年にわたって日本代表選手の強化に携わってきた。 彼の指導哲学は「選手の個性や考えを尊重し、４種目をまんべんなく、距離をしっかり泳がせる」というものであり、その方針のもとで大橋選手も平泳ぎ以外の種目に真摯に取り組んでいる。 普段の練習では、大橋選手が平泳ぎ以外の種目でも手を抜くことはなく、総合的な水泳能力の向上に努めている。

太田コーチは身長１６９センチの大橋選手に対して、「背が高くない日本人でも世界で勝てることを示してほしい」と語り、オリンピックでの金メダル獲得を期待している。 大橋選手は来春の高校卒業までは体力づくりを優先する方針だが、「大学で始められるように準備はしているが、まだウェートトレーニングはやっていない」と述べており、今後の筋力面での成長余地も大きい。 また、太田コーチは２０２８年ロサンゼルスオリンピックを狙える教え子として、８００メートル自由形で男女の日本記録を持つ今福和志選手（１９歳）や梶本一花選手（２２歳）など、６～７人の名前を挙げた。

これらの選手たちは、４年に一度の大舞台である２年後のオリンピックに向けて、まずは来月の日本選手権（４月４日～７日、東京）で地元・枚方の看板を背負ってどのような結果を残すかが注目されている。 太田コーチは「選手一人ひとりが自分の目標に向かって努力を続けている。 このスクールから世界に羽ばたく選手がさらに育ってほしい」と語り、今後の活躍に大きな期待を寄せている





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