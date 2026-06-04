林静一「よこがお」展示販売イベントが東京駅グランスタで開催 限定図録も発売

株式会社ケンエレファントは、東京駅グランスタのVINYLにて林静一氏の作品展『Alternative Comic Salon vol.2 月刊漫画ガロ 林静一のよこがお』を2026年6月20日から7月6日まで開催。日本人女性の横顔を描く作品群や希少演劇ポスターの販売、記念図録の出版などが行われる。

株式会社ケンエレファントは、 東京駅 の改札内に位置する商業施設グランスタ東京が運営するマーケットスペース「 VINYL 」において、著名なイラストレーター兼漫画家の 林静一 （はやし せいいち）氏をフィーチャーした展示販売イベント『Alternative Comic Salon vol.2 月刊漫画ガロ 林静一 のよこがお』を開催することを正式に発表した。

本イベントは2026年6月20日（土）から7月6日（月）までの約2週間にわたり、来場者が林氏の幅広い創作活動に触れ、さらに限定グッズや書籍を購入できる場として企画された。 去年7月に実施された『ヘタうま』創始者・湯村輝彦氏によるイベントに続く第2弾として位置付けられ、林氏が1967年に漫画家デビューして以降、代表作『赤色エレジー』をはじめ、漫画、イラストレーション、アニメーション、さらには音楽関連のビジュアル作品まで多岐にわたる分野で培ってきた独自の表現世界を総合的に紹介する内容となっている。





会場では、林氏が長年にわたり描き続けてきた「日本人女性の横顔」というテーマを中心に、原画やレコードジャケット、関連書籍といった多彩な作品が展示される。 特に注目すべきは、1970年に劇団「発見の会」の公演『怨霊血染めの十字架』のために制作された希少な演劇ポスターであり、今回の展示では数量限定で販売されるため、コレクターやファンにとって貴重な機会となる。

さらに、イベント期間中は林氏の代表作をモチーフにした限定版のレコードや、オリジナルステッカー、ポストカードなどのオリジナルグッズも同時販売され、来場者は実際に手に取って作品の世界観を体感できるよう配慮された。



本展の開催を記念して、特別に編集された図録『オルタナティブ・コミック・サロン Vol.2 「月刊漫画ガロ」林静一のよこがお』が新たに出版される。

この図録は「月刊漫画ガロ」のレトロな誌面を彷彿とさせるデザインコンセプトを採用し、表紙アーカイブや掲載作品の再録に加えて、林氏とイラストレーター江口寿史氏との対談インタビューを全文収録している点が大きな特徴である。 これにより、読者は林氏の創作過程や思想、そして同時代のクリエイティブシーンとの相互作用を深く理解することができる。

本イベントは、漫画・イラスト・アートのファンだけでなく、広く文化・芸術に関心を持つ一般来場者にも新たなインスピレーションを提供することを目的としており、東京駅という交通の要所に位置することで、国内外からの多様な訪問者が自然に足を運べる環境が整っている。 開催期間中は、イベント限定のトークセッションやサイン会も予定されており、林氏本人や共演アーティストとの直接対話の機会も設けられる予定である。

来場を希望する方は、事前にオンラインでのチケット予約が推奨されており、混雑緩和とスムーズな入場を目的とした時間帯別入場制限が実施される見込みである





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林静一 VINYL 東京駅 漫画展 限定図録

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