板野友美が夫婦喧嘩と家出エピソードを告白 妊娠中や子育て中の変化

タレントの板野友美が、夫のヤクルト高橋奎二投手との夫婦喧嘩について振り返り、妊娠中や子供がいる時の家出エピソードを明かした。喧嘩の頻度減少や和解のプロセスについて語った。

タレントの 板野友美 が、夫であるプロ野球選手の高橋奎二氏との夫婦生活における衝突や和解のプロセスについて詳細なエピソードを公開した。これは芸人の 藤本敏史 氏とのトークイベントまたは番組におけるやり取りの中で語られたもので、過去の 夫婦喧嘩 の様子や、現在はその頻度がどう変化しているのかについて明かした内容となっている。

藤本敏史との会話で夫婦喧嘩の頻度減少を明か

この話題は、板野氏が藤本氏に対し、自身の夫である品川庄司の庄司智春氏と喧嘩するかどうかを尋ねる問いかけから始まった。それに対して藤本氏は、「するが、だいぶ減った」と答え、自身が庄司氏に激怒したり、庄司氏が「家出する」という技を身につけたりした具体的なエピソードを披露していた。

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その会話の流れを受けて、藤本氏から板野氏へも同様に「あなたは夫婦喧嘩をするのか？」と質問が投げかけられた。板野氏はこれに対して、昔は非常に激しい喧嘩をしていた時期があったことを認めたものの、現在はそのような喧嘩をする体力がもったいない、疲れてしまうため、途中で言い合いになりすぎると大変だと理由を述べた。

板野氏は、喧嘩の最中であっても途中で一度冷静になる必要があるとし、少し距離を置くような行動を取るようになったと説明した。これは、感情的になりすぎる前に一旦ブレーキをかけることで、関係性を悪化させないための現実的な対処法として実践しているものである。

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妊娠中や子供時代の家出エピソードと反省

藤本氏は板野氏に対して、「あなたはやはり家出をするタイプなのではないか？」とさらなる質問を続けた。板野氏はこれに対し、喧嘩をしたとしても、実際には家出することはほとんどないと返答した。翌日になれば、どうでもいいようなことで喧嘩していたことに気づき、互いに「昨日はごめんね」と言い合う感じで和解に至ることが多いという。

しかし、板野氏は家出したことがあったことも認めた。藤本氏は「ええ！本当にしたことがあるの？子供がいる時に？」と驚きを隠せない様子で問いかけた。板野氏は、家出した時期は子供がいない時であり、しかも妊娠中だったと明かした。妊娠中は精神的に不安定になりやすい時期であるため、その状態での出来事であったと振り返った。

板野氏は、妊娠中という状況だったため、「子供がいるのに家出するな」と周囲から指摘されたり、自分自身でも「良くないな」と考えたりする事態になったことを語った。この時の経験に対し、後になって自分自身で反省する部分があったことも明かしながら、当時の夫婦喧嘩の顛末を懐かしげな笑顔で振り返り、当時の心境や状況の変化について詳細に説明した。

家出後の帰還タイミングと冷静さの重要性

板野氏は、仮に家出をした場合でも、外出した後に「どのタイミングで帰ろうか？」というのが最も悩ましいポイントであると述べた。一度家を出てしまうと、戻るのが少し気まずく、入りづらくなる気持ちがあるという。また、仕事があったり、日常生活の用事があったりすると、結局は冷静さを取り戻してしまうことが多いと説明した。

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板野氏は、翌日に娘の送り迎えをしなければならないといった現実的な責任を前にすると、感情的な喧嘩を続けるのは困難になり、自然と冷静な状態に戻ってしまうと語った。このように、喧嘩の後も家族や仕事の責任を担う必要があるため、すぐに解決策を見出し、日常生活に戻ろうとする姿勢が、現在の夫婦関係において重要な要素となっている。