板垣李光人主演『口に関するアンケート』、シッチェス・プチョン両国際映画祭に正式出品決定

俳優・板垣李光人主演、清水崇監督によるホラー映画「口に関するアンケート」が、スペインのシッチェス・カタロニア国際映画祭と韓国のプチョン国際ファンタスティック映画祭に正式出品。両映画祭の選評では、エンディングの賢さや清水監督の演出、原作のコラボレーションを絶賛。7月3日の日本公開を控え、海外からも高評価を得ている。

俳優の 板垣李光人 （24）の主演映画「 口に関するアンケート 」（監督 清水崇 、7月3日公開）が、スペインで開催される「第59回 シッチェス・カタロニア国際映画祭 」と、アジアを代表する「 プチョン国際ファンタスティック映画祭 」の双方に正式出品されることが決定した。

シッチェス・カタロニア国際映画祭は1968年に始まり、ファンタジー、ホラー、SFに特化した世界最高峰のジャンル映画祭として知られる。 今回、本作はシッチェス・コレクション部門に選出され、ハリウッドの大作から世界中の尖ったジャンル映画まで幅広い作品がラインナップされる中、日本作品としては過去に「リング」「座頭市」がグランプリを受賞しており、昨年も「8番出口」が出品されるなど、常連として注目を集めている。 同映画祭のディレクター、アンヘル・サラは本作について「とてつもなく賢いエンディングに背筋が凍った！ 」と絶賛した。

一方、韓国で開催されるプチョン国際ファンタスティック映画祭では、シグネチャー部門でのインターナショナルプレミア上映が決定。 選出理由として同映画祭は「Jホラーの巨匠清水崇監督と、高い評価を受ける日本のホラー小説家背筋さんの卓越したコラボレーションによって、その魅力がさらに高められている。 『アンケート』というモチーフが持つ独特の魅力を土台に、清水崇はその不穏な雰囲気を巧みな演出によって鮮やかに映像化し、文学的な仕掛けを深く没入感のある映画体験へと昇華させている」とコメント。

両映画祭とも、熱狂的な映画ファンやバイヤーが集まる国際的な舞台での正式出品は、本作の完成度と可能性を象徴するものと言える。 日本公開を前に、海外からの評価が高まる中、国内での反応にも期待が寄せられる。 主演の板垣李光人は若手注目株として、本作で新たな魅力を発揮することが予想され、清水崇監督の手腕と背筋氏の原作が融合した作品として、ホラーファンだけでなく、幅広い観客に衝撃を与える可能性を秘めている。 シッチェス映画祭での出品は、過去の名作に続く快挙となり、プチョン映画祭でのプレミアはアジア市場への積極的な展開を窺わせる。

作品の核心は「口に関するアンケート」という一見単純な設定から、人間の内面や社会の闇を掘り下げ、予測不可能な展開と心理的恐怖を追求する点にある。 両映画祭の選評が示すように、エンディングの巧妙さと没入感のある演出が最大の特徴で、従来のJホラーを超える新たな試みとして完成度の高さが光る。 このように、国内外から高い関心が寄せられる本作は、2023年夏の話題作としてその動向が注視される





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