板倉キャプテンが率いる日本代表、オランダ戦へ向けチーム一体感を強調

日本代表は新キャプテン・板倉滉が先頭に立ち、長友佑都らのサポートを受けて練習を実施。オランダ代表戦を2日後に控え、選手たちは高いインテンシティでトレーニングに励み、チームとしての一体感をさらに強固にすることを誓った。遠藤航の離脱に伴い、町野修斗が追加招集され、ダラスで合流予定。全員揃ってのミーティングで意思統一を図り、初戦に臨む構えだ。

12日に行われた冒頭15分公開の練習では、ランニングやストレッチで先頭に立ってチームを引っ張った。 その板倉を支えるべく、5大会連続選出となった 長友佑都 らが積極的に声を出し、新キャプテン板倉を支える雰囲気を作り出していた。

板倉は「開幕戦も近いので、そこに向けた雰囲気作りやもう一段階一体感を作れるようにという部分を意識してやっています」と振り返った。 選手たちは2日後に迫ったオランダ代表戦に照準を合わせてトレーニングを続けている。

「もちろん緊張感を感じながら、今日もいろいろと確認しましたけど、非常にいいトレーニングができている」と自信を示す。 「練習の雰囲気も良いですし、厳しさや激しさもどんどん出てきて、インテンシティも高い。 もう一段階グッとワンチームというところにこだわってやっていきたい」と、さらなる一体感の醸成を誓った。 遠藤の離脱に伴い、町野修斗の追加招集が決定。

町野は相次ぐフライト欠航でナッシュビル入りはできず、現地12日の午後に決戦の地であるダラスでチームに合流する。 選手全体でのミーティングについては「今日やろうと思っています。 今、町野が向かっているという状況なので、全員揃ってからやりたい」と今晩改めて話し合い、オランダ戦に向けて士気を上げていく。

「守備においても攻撃においても、チームとして共有するところ。 練習でうまくいかなかったらもう一回話し合って詰めていけているので、もう1日あるのでもう一回引き締めつつ、いろいろな共有ができたら」とオランダとの重要な初戦に向けて意思統一を図る考えを示した





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