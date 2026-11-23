俳優の大泉洋、が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）のお披露目上映舞台あいさつに参加した。

俳優の大泉洋、が23日、都内で行われた映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開）のお披露目上映舞台あいさつに参加した。 大泉演じる探偵、松田演じる高田という黄金タッグが9年ぶりに復活となった。

すでに複数回の上映イベントが行われている本作。 冒頭、大泉はすでに複数回の鑑賞となる人がいることを確認し、喜んでいた。 一方、松田は「皆さんに観ていただいて感想を聞きたいです。 まだ観てないんですよね？

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」とMCに確認。 松田は「さっきの大泉さんが速すぎて…」と苦笑いで、後を受けた大泉は「何言ってるかわかんなかった？ 」と確認。 大泉は「別に私、あなたに言っているわけじゃない。

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あなたがわからなくてもいいんです」とボヤいて笑わせていた。 札幌・ススキノを舞台に、大泉演じる便利屋の探偵と、松田演じる相棒・高田が厄介な事件に巻き込まれる「探偵はBARにいる」シリーズの第4作。 東直己の小説「ススキノ探偵シリーズ」を基に、前作から9年を経て製作された。 『孤狼の血』シリーズなどの白石監督が初参加し、古沢良太が引き続き脚本を手がける。 鈴木は今回の依頼人でもある純子を、蒔田は事件の鍵を握るアケミを演じる。