櫻坂46の松田里奈が23日、TBS系情報番組『THE TIME，』（月～金 前5：20）に生出演。15日に行われたコンサートの卒業セレモニーを振り返り、号泣した。

櫻坂46の松田里奈が23日、TBS系情報番組『THE TIME，』（月～金 前5：20）に生出演。15日に行われたコンサートの卒業セレモニーを振り返り、号泣した。 この日の放送では「密着松田里奈 櫻坂46卒業までの軌跡」と題し、松田を大特集。

木曜レギュラーとして同番組で活躍する姿、櫻坂46のキャプテンとしてのこれまでの軌跡を、自身のインタビューと合わせて紹介した。 スタジオには、松田も生出演。 普段、月曜朝は「寝てますね（笑）」と話す松田だが、これまでの軌跡に加え、卒業セレモニーを行ったコンサートの模様を舞台裏も含め、VTRで振り返ると「なんかすごい…ごめんなさい…」と涙が止まらない様子。

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「皆さんからの愛情もこのVTRですごい感じましたし、なんか自分が活動してきて『たくさんの方に愛されて応援される人になりたいな』って思ってたんですけど、それをすごくこのセレモニーの時間だったりですごく感じた瞬間だったので…すごく幸せでした」と振り返った。 同局・宇賀神メグアナウンサーが「メンバーのためにって、今まで、まつりちゃん（＝松田）がやってきたことの集大成だったなって、私、拝見してて感じました」と感想を述べ、総合司会の安住紳一郎アナウンサーも「8年間陰でね、若い皆さんだから、結構あいさつしない後輩に『あいさつ』とか言ったりねえ。

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いろいろ嫌な役を引き受けて…」とキャプテンらしい裏側の一面を紹介。 松田も「ありがとうございます。 そういうのもやってきたんですけど、それはやっぱりずっとグループが愛されてほしいなって思ってましたし…。 私、キャプテンを同期の山﨑天にお任せしたので、また新しい櫻坂が始まってますし、なんかきっと大丈夫だろうなって思ってるのと、1メンバーとして残りの1ヶ月ちょっと活動できるのもすごい楽しみなので、自分の活動楽しみつつ、新しい櫻坂も期待していただけたらなって思ってます」とまとめた。

安住アナは、「年内いっぱいは櫻坂のメンバーとして、年明けてからもね、『THE TIME，』ではレギュラーメンバーとして、そしてタレントさんとして頑張っていくということで…。 年明けてからは、歌のうまい面白タレントとしてね…（笑）」と、松田に語りかけると、スタジオは大爆笑。 松田も「歌ウマ面白タレント…（笑）」と復唱し、爆笑を誘った。