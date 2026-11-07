松永悠輝の同点弾で静岡学園が準決勝進出 14日エコパで決勝戦

静岡学園が浜松開誠館と延長PK戦を制し2年ぶりに全国決勝トーナメントに進出。MF松永悠輝の逆転ゴールが勝利を呼び込み、14日エコパスタジアムで日本一争いが始まる。

静岡学園 が14日、1対1からのPK戦を制し3対1で 浜松開誠館 を破り、2年ぶりの全国決勝トーナメント進出を果たした。MF 松永悠輝 が延長後半終了間際に放った同点弾が決勝進出の起爆剤となり、チームを苦境から救った。

松永悠輝が決勝切符を握る逆転ゴール

試合は1対1のまま延長戦に入り、後半開始から途中出場していたMF松永悠輝が決定的な役割を果たした。延長後半9分、チームは1点ビハインドの状況に置かれていた。左サイドから上がってきたクロスを、松永は無我夢中で頭で合わせた。シュートは、J1清水エスパルス入団内定を持つGK松浦迅ビエラが懸命に伸ばした手の先をかわし、ゴールネットを揺らした。

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このゴールは大会初得点となる土壇場での飛び出しであり、試合の行方を大きく動かした。松永は自身のプレーについて、頭のどこで合わせたか分からないほど反射的なものであったと振り返りながら、最後まで諦めなかった思いが形になったと語った。この起死回生の同点弾により、試合はPK戦へと持ち込まれることとなった。

PK戦ではGK田辺匠真が2本をストップし、チームを勝利へ導いた。田辺は「同点に追いついてもらい助けられた。次は自分の番」と奮起し、激戦に終止符を打った。静岡学園はこれで2年ぶりに全国準決勝に進出することになった。

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坂本健悟不在時の攻撃力維持と恩返し

静岡学園には今夏の全国高校総体で日本一に輝いた実績があるが、MF松永は大会直前の負傷のため欠場していた。その大会では、J2横浜FC入団内定を持っている背番号「10」のFW坂本健悟が欠如した中で、5得点を挙げ攻撃を牽引していた。

今回の決勝トーナメントでも、その坂本が後半36分にPKを失敗する痛手を受けた。松永は「健悟がずっと引っ張ってくれている中、自分は今年チームを救う得点が少なかった。ここで一つ、助けられたかなと思う」と振り返り、恩返しとなる一撃で窮地を救ったと語った。

14日エコパスタジアムで日本一争いへ

静岡学園は、14日にエコパスタジアムで行われる全国切符を懸けた決勝戦へ進出した。今回の勝利で、チームは再び頂点へ向かう舞台へと戻ることになる。松永のゴールと田辺の活躍が、チームに大きな自信を与えた。

これからの試合では、前回の全国総体で培った経験と、この苦境を乗り越えた絆が試される。静岡学園は、浜松開誠館を破った勢いのまま、日本の高校サッカー界で最も栄誉高いタイトル獲得を目指して戦う。

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14日の決勝戦は、静岡学園にとって2年ぶりの全国制覇なるかどうかの重要な試合となる。松永悠輝が示した粘り強さと、チーム全体の一体感が、次の勝利への鍵を握っている。