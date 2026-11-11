松村北斗と柳楽優弥が『映画 九条の大罪』で共演し演技の絆を深める

Netflixシリーズから続く完全新作『映画 九条の大罪』の完成報告会で、松村北斗と柳楽優弥が互いの演技を絶賛。法とモラルの極限クライムエンタテインメントとして2027年1月8日に公開予定。

俳優の 松村北斗 が11日、東京都内で行われた映画『九条の大罪』の完成報告会に出席した。この作品は、2027年1月8日に劇場公開されることが決定しており、多くのファンが期待を寄せている。松村は、共演者である 柳楽優弥 との chemistry を称えながら、撮影現場での自然体な関係性を明かした。

社会の底辺を描く法廷クライム物語

本作は、『闇金ウシジマくん』などで知られる真鍋昌平氏の同名コミックを実写化した作品である。もともと4月2日から世界配信されたNetflixシリーズから続く完全新作として制作されており、前作からの流れを汲みつつ新たな展開を見せる。舞台となるのは、社会の底辺で搾取される弱者たちと、その弱者を喰らう強者たちが存在する過酷な環境だ。

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物語は、そうした両者に向き合う弁護士の姿を生々しく描く法とモラルの極限クライムエンタテインメントとなっている。何が「正義」で何が「悪」なのかという問いを投げかけ、視聴者に深い考察を促す内容となっている。真面目さと皮肉が交錯する中で、法律家の倫理観が問われる展開が続く。

型破り弁護士とエリート弁護士の対立

柳楽優弥は、半グレやヤクザ、前科持ちといった社会の裏側を生きる厄介な依頼人の案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人を演じる。彼は「犯罪者ばかりを助ける悪徳弁護士」として後ろ指を指されるような、型破りなキャラクターだ。道徳や倫理に囚われない仕事ぶりで、常識外れの解決策を示していく。

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一方、松村北斗はそんな九条の姿勢に衝撃を受け、揺れ動くエリート弁護士・烏丸真司を演じる。自分が信じる正義と、九条の手法の間で葛藤しながらも、最終的には九条の存在に支えられるような関係性が描かれる。二人の対比を通じて、現代社会における正義のあり方が浮き彫りにされる構造となっている。

松村北斗が語る柳楽優弥への敬意

報告会の席上、松村北斗は柳楽優弥との共演について率直な感想を述べた。彼によれば、柳楽さんのすごさは数知れず、特に最近言語化できた点として「アクセル・エンジンの扱い」の上手さが挙げられるという。自身は苦手意識がある部分だが、柳楽さんは自分で勢いを出しつつ、ブレーキをかける抑制力やコントロール力が凄まじいと熱弁した。

台本を熟知している分、その演技の深みや細部までの拘りがより一層理解できると松村は語った。常に柳楽さんに引っ張られ、反射するように反応し、時には逆にはね返ったり引っ張ったりするダイナミックなやり取りがあったという。その過程で、虚勢を張らず余計な気持ちを持たずに自然体でいられたことが、何よりうれしくありがたい体験だったと振り返っている。