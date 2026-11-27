タレントの松本明子がBSテレ東番組で、俳優の本宮泰風氏との出会いから結婚までの驚くべきスピード展開を振り返った。初対面で結婚を決意し、その日に実家や本宮の実家で家族と会食し、カラオケなどをしたという.

タレント 松本明子 （60）が24日放送の BSテレ東 「 和田明日香とゆる宅飲み 」にゲスト出演。98年に結婚した夫の俳優 本宮泰風 （54）との出会いと“衝撃の急展開”などについて振り返った。

理家の和田明日香に質問されながらこれまでの人生などを振り返る中で、本宮との初対面を語った。 松本は「旦那の兄の（俳優）原田龍二さんと連続ドラマで何度かご一緒させていただいていて、その時、ロケに“陣中見舞い”にやってきた弟さん（本宮）と“初めまして”ってご挨拶して。 その時に“あ、もうこの人と結婚しないと。 人生、『巻き』入れないと…（同じ事務所の）ヒデちゃん（中山秀征）、結婚したばっかりだし、飯島直子ちゃんも結婚したばっかりだし…置いていかれる！

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”て思っちゃって」と本宮と会った時の心境を告白した。 そして松本は「“次会った人と結婚しよう”と（当時）思っていて、次会った人が原田龍二さんの弟（の本宮）。