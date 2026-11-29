松本城公園で行われる「松本かっちん」のプロジェクションマッピングについて。昨年度は約13万人が来場。今年度は2期に分け、異なるテーマの映像を天守や石垣に投影する。映画『ゴジラ-0.0』とのコラボレーションや、拍子木を叩いて参加する体験型コンテンツも登場する。

松本市の冬の総合祭典「 松本かっちん 」の幕開けを飾る プロジェクションマッピング 。 昨年度は65日間の開催期間中に約13万人が夜間の 松本城 公園を訪れた。 今年度は会期を2つに分け、異なるテーマの映像を天守や石垣に投影する。

第1期（12月12日～1月14日）のテーマは「松本かっちん」。 松本城は、明治・昭和の大修理をはじめ、市民と行政が一体となって120年以上にわたり修理や石垣の復元を重ね、守り継がれてきた。 城に寄せる人々の思いや、松本の冬のにぎわいを温もりのある光と鮮やかな色彩で表現する。 さらに、映画『ゴジラ-0.0』のキャラクターが松本城に襲来する特別演出も展開。

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山崎監督の故郷で、映画と国宝のコラボレーションが実現する。 今年度は新たに、来場者自身が光の演出に参加できる「かっちん体験型コンテンツ」が松本城公園内の4ヶ所に登場する。 会場に用意された拍子木を“かっちん”と打ち鳴らすと、その音に反応して周囲の光や映像が変化する仕掛けで、子どもから大人まで楽しめる。