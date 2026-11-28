松本人志プロデュースの新大喜利番組「ピクチャログ」がDOWNTOWN+とNetflixで同時配信された。松本は初収録後のインタビューで、出演者の活躍や完成度の高さについて高い評価を示した。

「DOWNTOWN＋」と「 Netflix 」同時配信の新コンテンツ「 ピクチャログ 」を手掛けた 松本人志 （中央）と、出演した左からパンサー尾形貴弘、ロバート秋山竜次、武尊、笑い飯西田幸治、1人おいて武蔵、狩野英孝、安田大サーカスクロちゃん、ネプチューン堀内健 お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は28日、新コンテンツ（番組）「 ピクチャログ －ESCAPE from 大喜利 LABYRINTH－」を手掛けた 松本人志 （63）の初回収録後のコメントを発表した。

コメントは、まさに収録直後「暑っつ！ 」と、Tシャツをパタパタと引っ張りながら、歩いて戻った楽屋で立ち話する映像。 そこで開口一番「めちゃくちゃ面白かったんじゃない。 めちゃくちゃ面白かったと思うよ、ホントに。

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芸人さんはすごいなって、あらためて見た人たちに感じてもらえるんじゃないかなと思う」と、うなった。 同番組は「DOWNTOWN＋」と、動画配信サービス「Netflix」の同時配信の第1弾。25日から前半（#1～#3）、27日から後半（#4～#6）の配信を開始した。 前日27日には、26日時点の情報として、Netflix内「今日のシリーズTOP10（日本）」のDailyで1位を獲得したと発表していた。 好発進したのも納得の仕上がりだったことを、企画をプロデュースした松本も強く感じていた様子が明かされた。