お笑いコンビ、ダウンタウンのコンテンツを有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は27日、松本人志（63）が手掛ける、新コンテンツ（ばんぐみ）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

お笑いコンビ、 ダウンタウン のコンテンツを有料配信する「 DOWNTOWN＋ （ ダウンタウン プラス）」は27日、 松本人志 （63）が手掛ける、新コンテンツ（ばんぐみ）「ピクチャログ－ESCAPE from大喜利LABYRINTH－」が、Netflix内「今日のシリーズTOP10（日本）」のDailyで1位（26日時点）を獲得したと発表した。

同番組は「Netflix」と同時配信の第1弾で、25日から前半の配信を開始し、27日午後5時からは後半の配信を開始した。

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「松本人志が仕掛ける、仕掛け満載の迷宮に挑むまったく新しい大喜利企画」とアナウンスされた番組。 大喜利企画では定着した「写真で一言」が、無限に襲いかかる中で、パニックと爆笑が交錯する脱出劇が展開される内容となっている。 挑戦者たちは「写真で一言」を中心に挑むブレイン担当と、体力勝負をメインで担うフィジカル担当の2人1組のバディで迷宮に挑み、優勝したバディには賞金が授与される。